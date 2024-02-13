自駕車安全事件頻傳 加州議員促加強監管

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）在大型科技公司自駕車傳出一連串安全事件後，加州議員和工會今天聯合敦促加強監管自駕車輛，特別是自駕卡車。

路透社報導，Google母公司Alphabet旗下Waymo的一輛自動駕駛計程車，10日遭慶祝農曆新年的民眾縱火焚燒，這是美國自駕車迄今遭遇最具破壞性的襲擊。

上週Waymo一輛自駕車在市區十字路口撞倒一名自行車騎士；去年10月通用汽車（General Motors）旗下Cruise的自駕計程車發生一起重大事故，一輛自駕計程車撞倒一名行人，並將其拖行6公尺。

對於自行車騎士被撞和行人遭拖行等自駕車事件，民眾日益不滿。自駕車遭縱火破壞反映這股憤怒的情緒。加州議員希望透過兩個法案，來推動更嚴格的監管。

加州議員寇戴塞（Dave Cortese）說：「這些事件敲響立法必要性的警鐘。」他提案賦予城市監管自駕車輛許可證，以及自駕相關法律執法。目前，只有州的監管機構控制許可證。

另一項法案則要求重量超過1萬1磅（約4536公斤）自駕車輛，必須有一名訓練有素的人類駕駛，這類自駕車包括商用卡車。

加州議會去年通過這項卡車法案的早期版本，但加州州長紐松（Gavin Newsom）否決這項法案，他認為當前的監管架構足以確保安全。但鑑於Cruise自駕車撞倒行人事件，這項法案於8日在州議會重新提出。

美國最大工會之一的「國際卡車司機工會」（International Brotherhood of Teamsters）一向以安全危險和導致失業等因素反對自駕車，而力挺這兩項法案。

國際卡車司機工會副主席芬恩（Peter Finn）指出，Cruise和Waymo事件，「說明這項技術尚未準備好進入黃金時期，我們不能相信這些大型科技公司會自我監管」。

科技公司對加州經濟貢獻良多，同時部分人士認為加強對自駕車的監管錯綜複雜。

Waymo未立即回應置評請求。Cruise則表示，公司去年10月事故處理失當，已提出和加州監管機構針對一項調查達成和解。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130213