美中非洲角力 傳北京擬於加彭駐軍未果

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（中央社台北13日電）中非國家加彭前總統彭戈透露，他曾允諾北京可駐軍，但之後彭戈被自己的總統衛隊推翻而未果，美國官員表示，雖有信心加彭不會允許中國建立軍事設施，但仍得留意北京動向。

美國華爾街日報今天報導，去年8月，彭戈（Ali Bongo Ondimba）告訴白宮高層官員，他曾秘密向中國領導人習近平允諾，中國可以在加彭的大西洋沿岸駐軍。

一位美國國安官員說，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）十分震驚，並敦促彭戈收回這項承諾；不具名的美國高層官員則說：「每當中國開始打非洲沿海國家的主意，我們就會感到焦慮。」

但彭戈與費納會晤幾週後就被自己的總統衛隊推翻，美國被迫重新開始，試圖說服新的加彭軍政府領導人迴避中國的提議。當彭戈遭到罷黜，加彭精銳共和國衛隊（Republican Guard）領袖恩古瑪（Brice Oligui Nguema）就任臨時總統。

費納於聯合國大會期間會見恩古瑪，當時他告訴美方官員，理解美國對中國的大西洋軍事存在感到擔憂，還說彭戈與習近平達成口頭而非書面協議。

報導指出，美國把大西洋視為戰略前院，並認為中國在那裡的永久軍事存在對美國的安全構成重大威脅，尤其是海軍基地，如此中國海軍可藉此重整軍備和維修艦艇。

美國官員說，中國正展開幕後行動，以確保在非洲大陸西岸建立海軍基地，兩年多來，美國也一直努力說服非洲領導人，不讓中國人民解放軍海軍駐紮大西洋水域的港口。

美國官員還說，他們將贏得這場角力，並稱到目前為止，還沒有一個位於大西洋海岸線的非洲國家與中國簽署協議。

上述美國國家安全官員則說：「我們有信心，加彭不會允許解放軍長期駐紮，也不會允許建立中國的軍事設施。」

這位美國國家安全官員另指出，在鄰近的赤道幾內亞，華府迄今還沒看到，中國在巴塔市（Bata）建造的深水商業港，開始闢建軍事設施的跡象。美國官員此前曾警告，中國打算在赤道幾內亞建立基地。

這位官員說，赤道幾內亞政府「一直向我們保證，他們不會讓中國建造基地」。

報導說，據中國政府聲稱，自2000年以來，從非洲西端的茅利塔尼亞到印度洋沿岸的肯亞，中國公司已經在非洲建造約莫100個商業港口。

但目前只有一個非洲港口闢建為可停靠中國船隻與部隊的固定基地，這是由解放軍7年前於吉布地打造，這個中國基地可停泊航空母艦與核潛艇，與美國在非洲最大的基地勒蒙尼軍營（Camp Lemonnier）相距不遠。

即使恩古瑪說理解美方的擔憂，但美國高層官員另表示，因恩古瑪政權不透明，儘管得到若干保證，但還是擔心他可能仍允許中國在加彭建立永久存在。

同時，美國官員也在觀察中國的下一步。美國國家安全官員說：「當一扇門關閉時，他們會尋找另一個機會。」（編輯：曹宇帆）1130213