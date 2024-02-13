全球最古老中國城 農曆春節萬頭攢動年味足

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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓馬尼拉市賓安杜區被認為是全世界最古老的中國城。每年農曆春節，大批菲國民眾湧入吃中國菜、算命、挑選開運飾品與手鏈，中國城萬頭攢動水洩不通，年味十足。

西班牙籍的第9任菲律賓總督達斯馬里那斯（Luis Pérez Dasmariñas）於1594年創立賓安杜區（Binondo），使這裡成為全世界最古老的中國城。

雖然約8成菲律賓民眾信奉天主教，對他們來說，最重要的節慶是耶誕節，但在數百年華人文化浸淫影響下，菲國政府宣布除夕、初一為特殊非工作日（special non-working day）以慶祝中國新年，農曆春節期間也有不少菲律賓民眾湧入中國城，與華人同歡。

菲國民眾向路邊小販購買被稱為甜粿（Tikoy）的圓形年糕，大啖水煎包、潤餅、肉粽等中式美食，或者到販售春聯和開運飾物的店家挑選擺件和佩飾，並請風水師父指點如何提升新年運勢，為當地店家創造不小商機。

中國城最重要的王彬街春節期間掛滿紅燈籠，除了泉記快餐店（Chuan Kee Chinese Fast Food）、永美珍（Eng Bee Tin）等老牌中餐館和糕餅店前大排長龍，馬尼拉副市長尼托（John Marvin Nieto）大年初一也搭乘龍形裝飾的花車遊街，沿途分發紅包，引發民眾瘋搶，還有舞龍舞獅炒熱氣氛，年節氣息滿滿。

當地貧困孩童看準時機，用紙箱製成龍頭、紙杯當作龍眼和鼻子，一旁還有孩童敲打塑膠桶當鼓，現場模仿舞龍舞獅，希望好心路人捐點零錢，讓他們也能過個好年。（編輯：韋樞）1130213

許多菲律賓民眾春節期間到中國城販售春聯和開運飾物的店家挑選擺件和佩飾，並請風水師父指點如何提升新年運勢，為當地店家創造不小商機。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月13日

許多菲律賓民眾春節期間到中國城向路邊小販購買被稱為「甜粿」的圓形年糕，並大啖水煎包、潤餅、肉粽等中式美食。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月13日

菲律賓馬尼拉市賓安杜區被認為是全世界最古老的中國城。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月13日