紐約迎2年來最強降雪 網路授課與航班同步大亂

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）冬季風暴今天襲擊美國東北地區，紐約市迎接2年多來最強降雪。航空交通大亂，數百航班因大雪取消；公立學校改採網路授課，但系統登入「卡卡」，師生與家長怨聲載道。

威力強大的東北風暴侵襲，紐約市區破曉前開始降雪，白天通勤尖峰時刻雪勢加強，中午才轉弱，原本烏鴉鴉的天空開始放晴。據官方統計，紐約中央公園累計降雪3.2英寸（約8.1公分），為2022年1月冬季風暴帶來8.5英寸降雪以來最多，但少於預報估計值。

全市公立學校關閉，但沒有放假，而是改採網路授課。逾90萬名師生參與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩以來首次大規模遠距教學，結果狀況百出。

在布魯克林一所公立小學任教的台籍教師張琪惠接受中央社訪問時說，一早無法登入教學使用的Zoom、Google Classroom等系統，同事也遇到相同情況。即使「卡關」狀況排除，仍有多名學生沒有到課，需要老師聯繫家長協助解決技術問題。

許多家長在社群媒體發文抱怨，指責紐約市教育局沒有記取疫情嚴重時期遠距教學不順的教訓。

紐約市教育局長班克斯（David Banks）怪罪於遠距教學使用的國際商業機器公司（IBM）驗證功能。公立學校系統曾在冬季稍早測試遠距教學，班克斯說，IBM當時未參與模擬，以致關鍵時刻「準備不足」，沒有通過這場風暴帶來的考驗。

交通方面，美國東北地區航空交通大亂，超過1200個航班取消。紐約地區倚重的拉瓜迪亞機場、甘迺迪國際機場、紐瓦克自由國際機場各有上百航班延誤或取消。

隨著風暴快速遠離，紐約地區航空交通下午逐步恢復正常。

地面交通則大致通過考驗。紐約市地鐵、公車及通勤列車在上午尖峰時刻如常運作，大都會運輸局（MTA）董事長李柏（Janno Lieber）甚至認為這場雪「不算什麼」。紐約地鐵系統歷史逾百年，唯一因冬季風暴全線停駛發生在2015年，但那次降雪沒有預期多。（編輯：高照芬）1130214