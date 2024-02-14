巴西登革熱肆虐 將展開疫苗接種

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）根據巴西衛生部12日公佈的數據，巴西的登革熱疑似病例已達到51萬2353例。僅今年迄今已確認75例死亡病例，另外340例在調查中。10至14歲兒童和青少年將最先接種疫苗。

巴西衛生部指出，與去年同期發生12萬8842例登革熱疑似病例相比，今年的病例數翻了數倍。米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）病例數最多，約發生17.1萬例。

其次依序是聖保羅州8萬3651例；巴西利亞聯邦特區6萬4403例；巴拉納州（Paraná）5萬5532例；里約熱內盧州3萬9315例；戈亞斯州（Goiás）3萬1809例；聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）1萬4107例；聖卡塔里納州（Santa Catarina）1萬2470例。

巴西政府本月開始向符合衛生部、全國衛生秘書委員會和全國市衛生秘書處理事會共同制定標準的市政當局分發登革熱疫苗。

根據巴西衛生部，由日本實驗室武田製藥生產的Qdenga疫苗因數量有限，將首先對10至14歲兒童和青少年免疫接種，一旦交付新批次疫苗，將逐步提高接種年齡。

521個巴西城市被選中，通過公保健康唯一系統（SUS）開始接種登革熱疫苗。名單上的城市包括37個被認為是登革熱流行的衛生區。

第一批71.2萬劑疫苗將送往巴西利亞聯邦特區、戈亞斯、巴伊亞（Bahia）、阿克里（Acre）、巴萊巴（Paraíba）、北大河（Rio Grande do Norte）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）、亞馬遜、聖保羅和馬蘭豪（Maranhão）等州315個城市。（編輯：高照芬）1130214