巴黎大眾運輸無障礙不及格 身障者不滿長年遭忽視

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）巴黎奧運與帕運開幕倒數半年，法國身心障礙協會警告，若不為大批來訪身障者改善無障礙設施，恐有「災難情況」。協會表示，法國相關政策缺乏協調，身障者長年被忽視，無法自主、自由地移動。

法國身心障礙協會（APF）主席理貝（Pascale Ribes）向中央社表示，預計全球將有35萬名身障人士觀賽，「為讓他們以有尊嚴的方式參與，大眾運輸的可及性（accessibility）勢必要夠。然以巴黎地鐵為例，303站地鐵卻只有9站為無障礙」，也就是3%。

巴黎地區身障者住房數量也嚴重不足，「預計有5000名輪椅族排隊等待3000間無障礙住房」。比賽場館方面，歐洲規定每1000個座位須有20個保留給輪椅者，但目前只有8個。

唯一在這一年內有所進展的，是巴黎機場和車站對身障者協助的準備工作。但理貝也指出：「這些來參與的35萬名身障人士不僅可能面臨困境，更恐怕被排除在巴奧之外。」

理貝以自身為例，表示輪椅族在巴黎搭乘大眾運輸需要成為「路線工程師」，預先查詢、規劃所有移動的路線與站點，有時還須繞路以便搭乘。

她認為，若地鐵更有可及性，也會讓遊客更方便，為法國帶來更好形象，此外還有行動不便的銀髮族、推嬰兒車的家長等，所有人都能受益。

法國身心障礙協會成員、無障礙與使用品質顧問馬耶（Franck Maille）帶領記者搭乘巴黎大眾交通，實地展示身障者面對的問題。

巴黎地鐵14條主線、2條支線中僅有第14號線百分之百無障礙，但採訪這兩週時14號線停駛整修，等同沒有一條地鐵能讓身障者自主搭乘，「若沒其他方法，那就只好不出門」，馬耶說。

巴黎5條郊區線（RER）雖大致有電梯和特殊出入閘門，但由於月台與列車間的縫隙與落差，每站都須工作人員協助鋪設坡道。馬耶到站第一件事便是通知站務員並等待協助，上車後也不能臨時更改目的地。

身障者須搭乘首節車廂，但有時電梯出口在站尾，便要橫越月台，動線不便。另外，如同公車的自動升降坡道，某些站會出現坡度太陡、無法自行上車的狀況，需他人協助。全巴黎僅輕軌是完全無障礙。

曾代表法國參加首爾帕奧並奪下4面游泳銅牌的馬耶告訴記者，身障族群非常不滿，「感覺我們好像不是公民、被忽視。無障礙指的是身障者能『自主』，能自行從A點到B點，路上沒有障礙。只有電梯不夠，而是要能獨自上下車」。

法國身障人士原本期待巴奧能做為改善無障礙設施的動力，卻事與願違。理貝說：「重要的是奧運之後，政府真的要投入提升可及性的計畫；若奧運真能留下什麼資產，那就是不讓任何人感到被遺棄。」

馬耶同感表示：「原以為奧運會是加速器，但沒有。應該思考為未來留下什麼資產，奧運之後我們會繼續奮戰，不會放棄。」

巴黎地鐵歷史悠久，但並非是無障礙嚴重缺失的原因，理貝指出，同樣具歷史且很深的倫敦地下鐵就做得更好，可及性有18%；巴塞隆納地鐵更以82%成為歐洲模範生。

理貝指出，為了身障者的基本人權，協會已抗爭50年。政府不斷給出承諾，1975年法案就規範了可及性。接著2005年2月11日法案更明定新建物需百分百無障礙，舊建物則須在10年內逐步改善。

然而2015年時法案沒有落實，政府竟撤銷2005年法案，改提出「規劃無障礙議程」（Ad’AP）延後時程，甚至讓某些機構免除規範。「整體來說，法國有好看的法律，大家叫好，但在執行上卻沒有成果。」

理貝分析，法國缺乏部會最高層級的政策協調，導致每個單位只能盡自己可能改善狀況；沒有整體政策的協調，也沒有真正的規劃。

馬耶則直接表示，建築翻新時應考慮可及性，「沒有什麼做不到的，都能上月球了，2024年還做不到百分之百無障礙嗎？」（編輯：陳惠珍）1130214