蒲亭：誰當美總統都可合作 拜登可預測有利俄

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稱美國總統拜登比川普更好「預測」，但表示克里姆林宮準備好與贏得11月美國總統大選的任何一方合作。

綜合法新社與路透社報導，民主黨籍現任總統拜登可能再度與共和黨初選位居領先的前總統川普對決，記者問到俄羅斯比較希望誰能勝出時，蒲亭說：「拜登，他經歷更為豐富，他是可預測的，是守舊派的政治人物。」

蒲亭微微笑了一下又說：「但我們會與美國人民信任的任何美國總統合作。」

蒲亭避談拜登的年齡、健康問題。拜登在這次大選後幾週將滿82歲。

蒲亭說：「當我3年前見到拜登時，確實，人們已在談論他無能的問題，但我沒看到這樣的事。」蒲亭顯然指的是日內瓦峰會。

美國民調顯示，選民對拜登的年齡極為憂心。

美國特別檢察官上週公布一份報告，將拜登形容為「記憶力不佳的老年人」，讓白宮不得不出面強烈捍衛拜登的能力。

拜登憤怒地對這項指控做出回應，但隨即誤將埃及總統稱為墨西哥總統。

77歲的川普最近也把人名弄錯，把他在共和黨初選的最後對手海利（Nikki Haley）和前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搞混。

俄烏戰爭爆發兩年以來，拜登政府率領西方國家為此做出回應，帶頭援助烏克蘭。

儘管拜登嚴厲批評蒲亭，川普則多次表達對蒲亭的欽佩，但蒲亭仍公開表示較挺拜登。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130215