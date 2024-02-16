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AI帶動先進晶片需求 應用材料估Q2營收優於預期

2024/2/16 12:53
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（中央社加州聖塔克拉拉15日綜合外電報導）受惠人工智慧（AI）帶動先進晶片需求強勁，加上個人電腦市場復甦，美國半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）估計第2季營收優於預期。

路透社報導，雲端運算服務供應商強勁支出，以及導入嵌入式AI應用的個人電腦興起，正推升更多先進晶片的需求，也連帶推動對晶片製造設備的需求。

應用材料執行長狄克森（Gary Dickerson）在與分析師進行的電話會議中表示：「雲端企業的資本投資重新加速，所有設備類型的晶圓廠利用率正在增加，記憶體庫存水準趨於正常化。」

應用材料通報第1季營收為67.1億美元，優於預期，還說中國銷售達30億美元，占總營收的45%，高於去年同期的17%。

應用材料製作晶片生產設備，客戶包括英特爾（Intel）及三星（Samsung）。

總部位於加州的應用材料預期，第2季營收為65億美元、加減4億美元；根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師預估為59.2億美元。應用材料今天收盤股價大漲12%。

分析師認為，推動國內更強大的晶片供應鏈，有益於應用材料和對手科林研發（Lam Research）等。

在中國與美國關係緊張之際，世界各國政府一直呼籲晶片製造商發展國內半導體生產，減少對中國和台灣的依賴。

消息人士曾向路透社透露，去年年底，應用材料因為在沒有獲得出口許可的情況下，透過韓國向中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）運送設備，遭到美國司法部刑事調查。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130216

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