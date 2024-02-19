日本大阪灣受困鯨魚死亡 當局將評估處置方式

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本大阪府政府今天指出，誤入並受困在大阪灣的一頭鯨魚身體逐漸衰弱，今天上午經過專家確認後宣告死亡，並將評估處置方式。

日本朝日放送（ABC）電視台報導，這頭看似為抹香鯨的鯨魚體長約12公尺、重量約20公噸，今年1月12日在兵庫縣神戶市的六甲人工島周邊現蹤之後往大阪府沿岸移動，並停留在大阪府的堺泉北港水域內。

由於這頭鯨魚受困的水域較淺，沒有可當作鯨魚食物的生物，導致這頭鯨魚的身體逐漸虛弱，後來海上保安廳接獲民間船隻通報得知「鯨魚沒在動」後，大阪港灣局昨天傍晚派遣船隻確認鯨魚狀況，也發現牠沒有任何動靜。

大阪府政府的職員與大阪市自然史博物館的專家一行人，今天上午為此前往鯨魚受困現場調查，並於今天上午11時左右確認鯨魚已經死亡。

對此，大阪府政府今天傍晚將召開會議，正式決定要如何處理這頭鯨魚的屍骸，選項包含掩埋或是像去年一樣拖到外海處置。

2023年1月時，大阪市淀川出海口附近發現一頭被暱稱為「淀醬」的抹香鯨，並於之後死亡。大阪市政府當時將鯨魚屍體吊起裝載於船上，最後沉入大阪灣外的紀伊水道。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130219