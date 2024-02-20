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日本加強監視統一教財產 擬要求處分不動產前申報

2024/2/20 12:15
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（中央社東京20日綜合外電報導）消息人士透露，日本文部科學省已通知「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教），計劃把該宗教團體指定為「指定宗教法人」，亦即要求該團體必須在處分不動產前提出申報。

日本放送協會（NHK）報導，文部科學省2023年10月以民法上的不法行為等理由，向東京地方法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」的請求。

根據2023年12月成立的「被害者救濟法」，因為違反法令等原因導致國家等請求法院解散的宗教法人中，被認定預期有大量受害者而被指定為「指定宗教法人」的話，有義務在處分不動產前提出申報，且每3個月必須提供財產清單等文件。

不同於「指定宗教法人」，若有隱匿財產之虞而被指定為「特別指定宗教法人」的話，受害者可以閱覽該法人的財產清單。

相關人士透露，管轄宗教法人的文部科學省2月15日制定具體的標準並持續評估，已決定將統一教指定為「指定宗教法人」的方針，並在昨天前通知該宗教團體。

而文部科學省也提供解釋機會，要求統一教在3月1日之前回答，同時計劃聽取完文部科學省的諮詢機構宗教法人審議會的意見後，做出正式決定。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130220

#日本
#文部科學省
#統一教
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