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阿富汗東部雪崩 官員：已知25死8傷

2024/2/19 17:38
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（中央社喀布爾19日綜合外電報導）阿富汗多地降下大雪，一名官員今天表示，東部省分紐里斯坦（Nuristan）當地一場雪崩導致約25人死亡、8人受傷。

國家災難管理暨人道主義事務部發言人薩耶克（Janan Sayeq）表示：「雪崩已知造成約25人死亡，另有8人受傷。」

紐里斯坦省資訊及文化主管官員哈許米（Jamiullah Hashimi）告訴法新社：「目前仍在下雪。救援工作已經展開，死亡人數恐會攀升。」

雪崩昨晚席捲了紐里斯坦省塔亭山谷（Tatin）的納克雷村（Nakre），民宅遭到雪和瓦礫碎石掩埋。

哈許米並說，約有20間屋舍被摧毀或嚴重毀損。

紐里斯坦省公共工程主管官員納比阿德（Maulvi Mohammad Nabi Adel）表示「由於雲層和降雨影響，直升機無法在紐里斯坦省降落」，而積雪封鎖了前往這省的其中一條主要道路，導致「救援行動困難」。

紐里斯坦省與巴基斯坦接壤，大部分區域都是山地森林，且環抱興都庫什山脈（Hindu Kush）南端。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130219

#阿富汗
#雪崩
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