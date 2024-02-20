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日本川越市外國客激增 距東京近及團客停靠成主因

2024/2/20 15:55
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（中央社東京20日綜合外電報導）被稱為「小江戶」的日本埼玉縣川越市，因保有江戶時期防止延燒的防火建築「藏造」房屋及街景，相當受遊客歡迎，去年外國遊客數更出現「爆量」情況，是2022年約6.2倍之多。

日本朝日電視台報導，為什麼川越市的外國遊客人數會爆增？川越市政府觀光課人員德田將史說，很多團體客從成田機場或羽田機場抵達日本後，在前往輕井澤或富士山等景點時，都會選擇中途停靠川越市。

另外，如果從東京都的新宿站搭乘電車，也只需要約一小時就能抵達川越市。

這裡除了可觀看「藏造」房屋的江戶街景，還能品嚐道地日本美食。來自美國的遊客說，「這裡非常漂亮，對美國人來說是很棒的地方」。

泰國觀光客也說，感覺非常好，「是非常乾淨的國家」。

造訪川越市的外國遊客人數在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前持續成長，雖然後來一度因為疫情肆虐下滑，但從日本政府2022年放寬邊境管控以後，外國遊客人數再度快速增加。

2023年外國遊客人數成長到約2022年的6.2倍之多，甚至也較疫情前創下的最多人數紀錄成長近一倍。

在當地販賣日本傳統美食「蒲燒鰻」的店家說，猛然往店內一看，有時會發現100%都是外國客。

德田說：「我們也認知到旅行的方式已經改變，如果今年及明年COVID-19疫情遠離，必須再度關注行為方式會發生什麼樣的變化。」（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130220

#日本
#日本觀光
#訪日外國客
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