日本官方飲酒指引稱2瓶啤酒就超標 民眾笑稱辦不到

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本當局日前首度針對飲酒量發布建議，男性如果每天喝超過2瓶500毫升裝啤酒，就會增加罹患生活習慣病的風險。賣酒業者憂慮指引造成業績下滑，部分民眾則笑稱「根本做不到」。

日本每日放送（MBS）報導，厚生勞動省為宣導酒精對健康造成的負面影響，19日首度公布有關酒精攝取量的官方建議。

根據這份建議，男性若每天攝取「純酒精量」超過40公克、女性超過20公克，罹患生活習慣病的風險就會增加。

1瓶500毫升罐裝瓶啤酒所含的純酒精量約為20公克，若要避免超過建議飲用量，男性每天最多只能喝2瓶500毫升裝啤酒，女性更只能喝1瓶500毫升裝啤酒；如果是喝紅酒的話，男性每天不能喝超過4杯，女性不能喝超過2杯。

另外，指引中明確指出，不分男女，每天攝取純酒精量若超過20公克，罹患大腸癌的風險就會增加；男性每天攝取超過40公克、女性超過11公克，易增加中風風險。

不過，賣酒的店家對這份官方指引感到憂慮。

經營酒舖的業者小牟禮隆說，之前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，業績一直呈負成長，現在業界都努力想辦法賺錢或提振業績，「不是只有酒類才會帶來風險，消費者看到飲酒建議就可能減少購買，這樣我們的業績就會下滑」。

另外，有喝酒習慣的民眾也對這份指引感到驚訝。

被問到每日建議攝取量時，有民眾受訪時猜測「這大概相當於瓶裝啤酒5瓶左右嗎？」結果聽到是中瓶2瓶的量時笑回，「這就像宣告死刑一樣」，有些人可能可以一天只喝2瓶，「我們可是辦不到」。

在街上受訪的女性民眾也說，不可能依照指引，「我想多喝一些」；被問到會不會因為指引而改變習慣，這名女性說，「我想不會吧！」。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130221