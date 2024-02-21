馬來西亞世華媒體團拜 盼發揮第四權制衡權力傲慢

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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）馬來西亞世華媒體團拜暨星洲日報今晚舉行95週年慶推廣活動，世華媒體集團主席張聰強調，星洲日報不僅見證、記載並參與歷史，同時要捍衛華社權益，發揮第四權功能，制衡權力的傲慢與膨脹。

她並以「全球風險報告」提及由人工智慧（AI）生成的錯誤訊息和惡意假訊息為例，說明透過網軍與諸如TikTok（抖音國際版），Twitter（更名為X），Facebook（臉書）等傳播工具，編制錯假信息，欺騙誤導選民，最終導致政治選舉的錯位和選擇。

今年是甲辰龍年，今晚團拜也邀請大馬華社等社團與會，現場冠蓋雲集，共同撈魚生歡慶龍年。

張聰晚間致詞表示，大馬華社有華團、華商、華教和華文報等4大支柱，並在關乎華社的課題上互相合作，集合彼此力量，猶如鐵桿兄弟捍衛華社權益，形成不可撼動的脊梁長城和銅牆鐵壁。

她指出，世華媒體做為華社4大脊梁之一，扮演人民喉舌角色，為華社發聲，而華社研究中心也是華社重要且不可或缺成員，它是華社的策略研究單位，也是華社智庫和文化堡壘。

對於星洲日報邁入95週年報慶，張聰認為，95年的歷史跨度，是一個時代的里程碑，用一步一步、一點一滴和華社及讀者建立休戚與共的聯繫和互信，如今華文報章已是華社的文化重鎮和重要支柱。

她說，在時代的跨越前進中，傳統媒體正面臨前所未有挑戰，但如何化挑戰為機遇，如何在逆境中和合共生，謀求突破、創新和超越，幾乎成了時代社會發展不變的定律。

張聰並說，如今社群媒體發展迅速，對傳統媒體造成巨大衝擊，但面對一個全新的網路時代，傳統媒體並未俯首稱臣，無論是報紙、網站或電子報，都是載體的形式，更重要的是當中承載的內容。

她強調，內容才是王道，就短期而言，喧譁浮誇的炒作，或能迅速吸引「眼球」，但媒體肩負的是社會與文化責任。「這不是100公尺的短跑，而是漫長的馬拉松賽」，必須專注長期耕耘，放眼千秋。（編輯：陳惠珍）1130221