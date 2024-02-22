拜登胞弟國會作證 否認經商生涯藉兄長名號獲益

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登的胞弟詹姆斯今天在國會接受發起彈劾調查的共和黨議員問話，詹姆斯告訴議員，他與拜登的兄弟關係與他50年的經商生涯毫無瓜葛，他從未打著拜登名號獲取利益。

路透社報導，74歲的詹姆斯（James Biden）在閉門作證時告訴聯邦眾議院調查人員，他從未請拜登提供官方協助，也從未打著知名政治人物手足的身分得利。

眾院共和黨人指責拜登在先前擔任副總統期間與詹姆斯及兒子韓特（Hunter Biden）從事貪腐的商業交易，儘管沒有證據證明拜登行為不當，但調查仍拖到了2024選舉年。民主黨人認為這項調查是政治扒糞，目的是影響拜登選情。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，詹姆斯今天在開場白中表示：「我在各種商業領域闖蕩50年，喬．拜登從未參與其中，也從未在這些活動中獲取任何直接或間接的經濟利益。從來沒有。」

共和黨人還聚焦韓特，稱他在歐巴馬任內打著時任副總統的父親名號，透過在烏克蘭和中國的外國商業交易獲益。

54歲的韓特也因非法擁槍及逃稅等個人法律問題和毒癮，受到密切關注。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1130222