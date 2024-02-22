華府增加赴中投資限制 矽谷創投退場：中國市場實際已關閉

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（中央社加州矽谷21日綜合外電報導）美國「紐約時報」報導，曾經將中國視為創新與投資回報新天地的美國創投公司正在退場，一些公司將中國業務與美國業務分開，還有一些公司則謝絕在中國進行新投資。

矽谷創投公司DCM Ventures於1999年開始投資中國的新創企業，並且獲得巨大回報，該公司因此於2021年表示計劃針對在中國、美國和日本的戰略「加倍努力」。

然而，根據「紐約時報」（The New York Times）看到的募資備忘錄，去年秋天，當DCM開始為一檔專注於非常年輕公司的新基金籌集資金，並宣傳其「跨太平洋」專長時，該公司描述了在美國、日本和韓國的投資計畫，沒有有提及中國。

DCM傳達出的訊息是矽谷投資人與中國新創企業間整個行業正在發生轉變的一個例子。

中美兩國在地緣政治、經濟和技術上爭鋒，這種180度轉變正是源自於這種緊張關係。在外交出現裂痕同時兩國展開貿易戰，實施針鋒相對的限制措施，包括美國限制未來在中國的投資，以及審查過去在敏感行業的投資。

創投機構Theory Venture投資人湯古茲（Tomasz Tunguz）談到美國創投在中國的投資情況時說：「在很長一段時間裡，這樣的夥伴關係非常成功。」他表示，現在大多數投資者都在「尋找可以把那些資金投出去的地方，因為這個市場實際上已經關閉了」。

在華府，限制對中國投資的行動越來越多。總統拜登去年簽署一項行政命令，限制美國公司對從事人工智慧（AI）、量子運算和半導體的中國新創企業進行投資。

本月，國會一個調查委員會在報告中嚴厲批評5家美國創投公司，在報告中概述它們對助長侵犯人權行為，以及替共軍製造武器的中國公司進行投資。該委員會沒有指責這些創投公司違反法律，但敦促國會議員通過立法進一步限制這類投資。

越來越嚴格審查促使美國創投公司改弦更張。去年，矽谷最著名投資公司之一、自2005年以來就在中國投資的紅杉資本（Sequoia Capital）將中國業務分拆到名為紅杉中國的實體。這兩家公司曾經共享利潤和其他行政運作，現在則獨立營運。

另一家長期在中國投資的創投公司紀源資本（GGV Capital）去年9月表示，將把美國和亞洲業務分開，並且正試圖出售在兩家公司的持股。上述國會委員會認為這兩家公司在幫助中國軍方。

根據追蹤新創企業的PitchBook，2021年至2023年間，有美國投資人參與的針對中國新創企業交易大幅縮減88%，從470億美元降為56億美元。

創投在過去10年從一個由少數人組成小團隊的產業模式發展成為一股全球性力量，而中國是此一擴張的重要一環。對於創投業來說，逐漸退出中國的作法是痛苦的倒退。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130222