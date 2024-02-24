日外相發表中南美外交倡議 深化經濟等領域合作

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本外務大臣上川陽子在訪問巴拿馬時，發表為強化與中南美各國合作的外交方針「中南美外交倡議」，表達將與相關各國在經濟、海洋政策及性別等領域深化合作的想法。

日本放送協會（NHK）報導，上川出席在巴西舉辦的20國集團（G20）外長會議後，前往訪問中美洲的巴拿馬並召開記者會。

上川著眼今年由巴西擔任G20輪值主席國，及南美洲秘魯輪值亞太經濟合作會議（APEC）主席國，發布為強化與中南美各國合作的外交方針「中南美外交倡議」。

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根據倡議，中南美許多國家是銅及鋰等重要礦產出口國，作為經濟安全保障上不可或缺的夥伴，日本將持續致力強化與中南美各國在經濟層面上的關係，包括強韌化供應鏈及對新創企業的協助等。

此外，日本與中南美各國也將在基於法治的海洋政策及性別等領域深化合作。上川表示，希望今年能跟中南美各國不斷進行對話，為未來發展進行培育並具體化這份倡議。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130224