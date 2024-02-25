適逢大選年 印尼元宵慶典規模縮小

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（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）印尼各城市最近舉行元宵節慶祝活動，包括傳統舞蹈、舞龍舞獅及遊行活動等，吸引許多華人和本地居民參與，相當熱鬧。但今年適逢大選年，各地的元宵節活動的規模都不如往年盛大。

為了迎接元宵節，印尼多個廟宇過去幾天舉辦活動，吸引民眾前往祭拜。除了有華人信徒，還有許多本地居民參與，例如位於雅加達南區的土地公廟，就有許多非華人居民參加元宵活動，也有攤販在場販售湯圓，過節氣氛濃厚。

雅加達南區的金融中心昨天也舉行元宵慶祝活動，舞龍舞獅表演帶來歡樂氣氛。雅加達市郊茂物（Bogor）則舉行年度元宵慶典，但因爲今年適逢大選年，節慶氣氛不如往年熱鬧。

位於中爪哇的馬吉冷（Magelang）今天上午舉行元宵節遊行。根據點滴網（Detik）報導，有數千人湧入市區參與元宵嘉年華會，其中最吸睛的是長達120公尺的巨龍遊行。主辦方表示，每年元宵當地都會舉辦慶典，這將促進城市更為繁榮。

位於西加里曼丹省的山口洋市（Singkawang）有6成人口是華人，當地元宵節盛會遠近馳名。根據美都新聞網（medcom.id）報導，當地每年元宵節都會吸引無數國內外遊客到訪，日前山口洋市也舉行乩童遊行活動，但也因爲今年是大選年，規模不如往年盛大。

印尼2月14日舉行總統及國會大選，計票工作仍在進行中。（編輯：韋樞）1130225