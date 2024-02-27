加拿大延長外國人置產禁令至2027年 挨轟政治作秀

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（中央社渥太華/多倫多27日綜合外電報導）加拿大經濟學家和房仲表示，加國當局出乎預料宣布將外國人置產禁令延長2年，恐怕無助於減輕房屋稀缺情況，因為外籍人士從來不是本地房市需求的主要推手。

加拿大政府本月4日出乎預料宣布，把禁止外國人購買住宅的命令延長2年，從原訂2025年1月1日到期，延後至2027年1月1日到期。

路透社報導，經濟學家和房仲指出，延長這個去年1月1日上路的規定，被部分人士貼上政治作秀的標籤，認為用意是平息反對派的壓力，並展現政府對不動產市場採取行動的一面。

在加拿大明年大選登場前，房屋負擔能力正成為一個熱議話題。加國總理杜魯道（Justin Trudeau）的主要對手、保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）指責說，執政的「自由黨」（Liberal Party）應為這次的房價危機負責。

加國聯邦政府去年雖採取一系列因應措施提振房屋供給，但這些行動無法立刻緩解房屋短缺情況。加國當局在此禁令到期前的11個月宣布延長禁令，但杜魯道此時的民調支持度重摔至多年來最低。

在缺乏加國政府2021年後資料的情況下，經濟學家和房仲估算，加拿大的外國人擁屋率已從2年前的2%至3%再下跌。但加拿大統計局（Statistics Canada）的資料顯示，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，這些數字就在同一個區間內小幅波動。

儘管澳洲、英國及紐西蘭將房價失控歸咎於外國買家，但沒有任何一國像加拿大這樣採取強硬立場，禁止外國人在本地置產。

經濟學家和房仲說，加速興建新房屋才是解方，然後須維持這個步調。

自從杜魯道2015年上任總理以來，加拿大已新增250萬永久居民，使全國人口增加至創紀錄的4000萬人，但同期內只興建了180萬戶住宅。加國官方資料顯示，加國基準房價已飆漲30%。

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加拿大皇家銀行（RBC）助理首席經濟學家何格（Robert Hogue）認為，為解決房屋短缺，加拿大自現在起到2030年間，每年須興建31.5萬戶新屋，才能追上持續增加的人口。

加拿大房地產協會（Canadian Real Estate Association）則認為這項禁令完全是多此一舉。該協會執行長邁爾斯（Janice Myers）說，沒有「資料分析、證據或數據」證明外國人擁屋率正在影響房價負擔能力。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130227