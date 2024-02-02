加拿大清真寺遇襲 杜魯道予以譴責

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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大安大略省密西沙加一座清真寺日前遇襲，加拿大總理杜魯道予以譴責。這起案件正朝仇恨犯罪方向進行調查，維權組織稱這意味仇視伊斯蘭的情緒日益高漲。

加拿大警方表示，在2017年魁北克市清真寺槍擊案將滿週年前夕，1月28日有人朝密西沙加市（Mississauga）一座清真寺窗戶扔兩塊石頭，根據加拿大廣播公司新聞網（CBC News），沒有人在這次事件中受傷。2017年魁北克市清真寺槍擊案造成6人喪命。

杜魯道（Justin Trudeau）在社群平台X上說：「伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）在我們的任何社區中都沒有立足之地。」

他說，密西沙加市一座清真寺遭受攻擊是「懦弱、令人不安且不可接受的。我要以最強烈的措辭譴責此行為」。

加拿大穆斯林全國委員會（National Council of Canadian Muslims）表示：「全國各地仇視伊斯蘭的情緒令人震驚地升溫，這起事件只是其中之一。」

加拿大去年11月表示，自從爆發加薩（Gaza）衝突後，在多倫多這個加拿大最大的城市中，反猶太主義和反穆斯林的仇恨案件數量便急遽增加。

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維權組織注意到，自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，並造成1200人死亡後，世界上許多地方的反猶太主義與仇視伊斯蘭情緒都有高漲的情況。

根據加薩衛生部，自從去年10月7日以來，以色列的軍事行動已經造成加薩2萬7000人死亡，並將人口稠密的加薩走廊多數地區夷為平地。加薩走廊230萬人口幾乎所有人流離失所。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130202