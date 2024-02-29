祖克柏會尹錫悅討論AI願景 Meta可能擴大與三星合作

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）正在韓國訪問的臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏今天與韓國總統尹錫悅會面，據轉述，兩人討論AI相關技術發展合作，以及與三星合作的重要性。

韓國總統辦公室表示，尹錫悅今天在位於首爾龍山區的辦公室接見祖克柏，兩人會談約30分鐘，討論人工智慧（AI）數位生態系願景、Meta與韓國企業合作強化方案等。

據官員轉述，祖克柏在談話過程中提及，在高度不穩定的局勢下，高度依賴台積電可能造成風險，但並未詳述內容。他也指出，三星電子作為晶圓代工大廠，在國際經濟上占有相當重要的地位，認為與三星的合作非常重要。

韓國媒體解讀，對世界最大晶圓代工廠台積電的高度依賴可能成為地緣風險，祖克柏可能就此擴大與三星電子的合作。

對此，尹錫悅表示政府已就三星電子在首爾鄰近地區的投資提供支援，保障三星電子在AI半導體、系統半導體上的投資能順利進行。

他也提到韓美政府已就供應鏈構築緊密合作體系，將為雙邊企業合作提供積極政府支援，強調擁有智慧型手機、家電等多種AI產品成績的韓國，將是推展Meta AI的絕佳平台，並希望為建構元宇宙生態系，與Meta在研發、人才育成等方面進行合作。

此外，尹錫悅也就今年4月將舉行的韓國國會選舉，關心近來濫用AI製造的假新聞與煽動性假消息等問題。祖克柏對此保證Meta持續積極阻止所有選舉相關的不正當行為，並與韓國選舉管理委員會等各國政府單位廣泛合作，打擊假新聞等問題。

27日飛抵首爾的祖克柏這次訪韓行程據稱為3天2夜，除拜會尹錫悅外，先前也與三星電子會長李在鎔、LG電子高層及韓國多家新創業者會面，商討AI相關合作。（編輯：陳慧萍）1130229