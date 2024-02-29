中國海警船出沒萬安灘 越南堅持和平發聲反對

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）中國海警船近日再次駛入鄰近越南的萬安灘附近。越南外交部今天發聲反對侵犯越南海域主權等權利的作為，重申將堅持以符合國際法的和平方式維護合法、正當的海上權益。

外媒報導，中國海警船5901號21日再次出沒在位於越南東南方的萬安灘（Vanguard Bank）附近「巡邏」。越南派出261號漁政船前往跟蹤監看，中國海警船在該區域航行數小時後離去。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，越南對萬安灘的立場是一貫的，並已多次重申。她宣稱，萬安灘是越南大陸棚的一部分，且在符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）的基礎上確立。

范秋姮表示，越南堅決反對所有侵犯越南海域主權、主權權利和管轄權的行為。她聲稱，越南的海域主權、主權權利和管轄權主張完全是根據國際法，特別是1982年聯合國海洋法公約確立的。

范秋姮強調，越南將堅持以符合國際法的和平方式維護合法、正當的海上權益。

外媒報導指出，中國海警船5901號屬於Zhaotou級，排水量近1萬1000噸，是世界上最大的海警船。越南在事發時派遣261號漁政船跟蹤監看，中國海警船5901號在該地區航行數小時後離去。

萬安灘位於越南頭頓市東南方400多公里處，設有越南石油和天然氣鑽井平台。

中國海警船5901號在2023年12月初至2024年1月初也曾在同一海域航行，隨後返回中國海南港口。

5901號海警船配備1門76公釐大砲、2門30公釐砲和2挺重型高射機槍。航程為1萬至1萬5000海里，最高時速可達25海里。該船還有直升機起降甲板。

外媒引述關注南海情勢的美國史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫分析，中國在萬安灘和其他國家所主張的主權海域派遣大型船隻出沒，是北京藉由「常態化」手段實踐對海上戰略航線具體控制的努力。

至於越南漁政船的跟蹤監看，展現小國的因應姿態，凸顯必須在主權和外交之間取得平衡的困難窘境。（編輯：周永捷）1130229