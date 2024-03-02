日本朝野挑燈攻防 眾院通過逾112兆日圓總預算案

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本朝野政黨為表決2024年度中央政府總預算案，昨天挑燈攻防到深夜，今天又罕見於週六開會連闖眾議院預算委員會及全體會議表決通過。朝野攻防舞台下週起將轉往參議院。

日本時事通信社報導，執政黨自民黨原本計劃能在昨天的眾議院全體會議通過總預算案，然後送到參議院審議，但立憲民主黨不滿審議不夠充分，利用議事攻防策略進行反制，才讓表決拖到今天進行。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本憲法規定，總預算案只要能獲眾議院通過，就算參議院不進行表決，也能在送到參議院的30天自動生效，因此2024年度總預算案將在2023財政年度（2023年4月1日到2024年3月31日）內生效。

一般會計總額超過112兆日圓（約新台幣23兆5600億元）的2024年度中央政府總預算案，朝野政黨針對表決展開攻防，昨天更挑燈夜戰到深夜11時30分左右，才於今天上午的眾議院預算委員會順利表決通過，接著在眾議院全體會議完成表決後送進參議院審議。

由於今天是週六，日本國會罕見於週六白天進行總預算案審議。

在表決前的討論中，自民黨眾議員上野賢一郎說，為最大限度提供能登半島地震災區不間斷的災後重建協助，以及實現不低於物價漲幅的薪資成長，需要盡速通過總預算案。

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不過，在野黨立憲民主黨眾議員伊藤俊輔表示，中央政府編列超過一兆日圓的預備金，這種無法充分說明必要性及合理性的預備金，從財政民主觀點來看也應該盡早正常化，所以堅決反對總預算案。

總預算案經討論後於全體會議進行記名表決，在執政的自民黨與公明黨席次優勢下通過，送往參議院審議。立憲民主黨、日本維新會、共產黨、國民民主黨及令和新選組等在野黨議員，則投下反對票。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130302