曾發表村山談話 前首相迎百歲盼日本保持和平

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本前首相村山富市今天迎接百歲壽辰，他透過聲明說，「希望日本能一直保持和平」。村山1995年發表著名「村山談話」，表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。

日本放送協會（NHK）報導，村山今天透過聲明表示，雖然對自己已滿百歲一事沒有實際感受，「但我想長壽的祕訣就是不勉強，保持自然地生活」。

他說，能和家人一起生活很幸福，未來也會注意健康、珍惜每一天，「我希望日本能一直保持和平」。

村山1924年3月3日在日本大分市出生，相關人士表示，村山每天上午及傍晚習慣在自家附近散步或做體操，平時也喜歡觀看大相撲電視轉播。

村山母校明治大學校友會會長北野大等人2月23日特別前往村山家中拜訪並致贈紀念品等。村山看到紀念品相當開心地說了好幾次「真棒」，在北野大等人拜訪結束後，還從窗戶伸手跟一行人握手並揮手致意，看起來相當健康。

日本第81任首相村山富市在1995年8月15日發表著名的「村山談話」，表示日本願正視歷史、承認侵略，及深刻反省和道歉。由於是在二次大戰結束50週年的重要日子所發表，也被稱為「戰後50年談話」。

有關對中國與韓國的道歉問題，「村山談話」指出，日本藉由「殖民統治」與「侵略」讓許多國家，特別是對亞洲各國人們帶來巨大損害與痛苦；他會謙虛地接受這個毋庸置疑的歷史事實，並再度表達深刻反省之意，由衷表明歉意。

不過，日本內部有人認為，「村山談話」單方面定罪過往，有損日本名譽及國家利益。

村山本人2020年談到被外界視為「自虐史觀」時表示，謙虛地正視歷史攸關日本名譽，反而是不承認侵略與殖民統治的態度，只會貶低日本在國際上的信譽。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130303