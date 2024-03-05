泰國前總理盈拉又一瀆職罪不成立 返國與否受關注

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國最高法院昨天宣告流亡前總理盈拉在宣傳政府基礎建設的招標案中瀆職罪不成立，同時撤銷對盈拉的逮捕令。學者認為，盈拉可循哥哥戴克辛的模式返泰，時間點可能會在今年。

盈拉（Yingluck Shinawatra）在2011年就任總理，2014年因一起人事調動案被撤銷總理資格，2017年盈拉逃亡海外。盈拉任內曾提出一個2兆泰銖預算的基礎建設案，並撥款2億4000萬泰銖進行宣傳，遭到國家反貪腐委員會控告盈拉和其他5人沒有依照程序進行招標作業，有瀆職之嫌。

泰國最高法院9名法官昨天以9比0票數，宣告對盈拉和其他5人的瀆職罪名不成立，同時撤銷此案對盈拉的逮捕令。法官認為沒有證據顯示盈拉政府有意圖利當時成功招標的2家媒體，也沒有證據顯示盈拉和相關官員介入招標過程。

這並非泰國法院近期內第一次宣告盈拉的罪名不成立，去年12月26日泰國最高法院判定盈拉在2011年的一起人事調動上沒有瀆職，並撤銷此案對盈拉的逮捕令。

盈拉所屬的為泰黨（Pheu Thai）在去年5月的國會大選後獲得組閣權，盈拉的哥哥、同樣流亡海外的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）已在去年8月返國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑，戴克辛隨後申請王室特赦，刑期獲准從8年減為1年，戴克辛保外就醫半年後，已在今年2月下旬獲得假釋返家。

盈拉目前仍因稻米補貼案被法院判處5年有期徒刑，曼谷郵報（Bangkok Post）引述政治學者塔納彭（Thanaporn Sriyakul）的分析指出，盈拉將可以循著戴克辛的模式返回泰國，但盈拉必須要先展現出願意返國服刑的意願。

塔納彭認為，盈拉返國後就看司法部和矯正署要如何決定，現在應該是盈拉返國最好的時機，因為政府很穩定，他判斷盈拉應該會在今年返國。（編輯：周永捷）1130305