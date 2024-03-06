被控支持供應商用童工 蘋果微軟等5科技鉅子勝訴

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國蘋果和微軟等5家大型科技公司被控支持供應商在剛果民主共和國利用童工開採鈷礦，聯邦上訴法院今天拒絕追究這些企業責任，判定他們與供應商之間的關係僅止於買賣。

路透社報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）以3比0作出有利於這5家公司的判決，駁回前童工及其代表的上訴。

這5家公司是谷歌（Google）母公司Alphabet、蘋果（Apple）、戴爾科技（Dell Technologies）、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）。

原告指控這5家公司向供應商購買鈷，成了「強迫勞動」的共犯。鈷用於製造廣泛用在電子產品的鋰離子電池。全球近2/3的鈷來自剛果民主共和國。

訴狀稱，這些公司「故意掩飾」他們對童工的依賴，以確保滿足他們對此金屬日益增長的需求，當中有許多兒童因飢餓和極度貧困而被迫工作。

16名原告包括在鈷採礦作業中喪生的5名兒童的代表。

但上訴法院表示，根據保護兒童和其他人口販運和強迫勞動受害者的聯邦法律，在全球供應鏈中購買鈷，並不等於「共犯」。

巡迴法官拉奧（Neomi Rao）表示，原告有求償的法律資格，但沒有證明這5家公司與供應商之間除了買賣關係之外還有任何其他關係，或者有權阻止使用童工。

拉奧還說，其他許多有關各方也應對勞工販運情事負責，包括人力仲介、其他鈷消費者和民主剛果政府。

原告委任律師柯寧斯沃斯（Terrence Collingsworth）在一封電子郵件中表示，他的當事人可能會進一步上訴，而且不排除提起新的訴訟。

柯寧斯沃斯說，今天的判決等於「強烈激勵他們避免在供應商方面的透明度，即使他們向公眾承諾對童工採取『零容忍』政策」，「我們還會繼續追究責任下去」。

戴爾科技在聲明中表示，公司致力於維護整個供應鏈中的勞工人權，並且從未故意採購利用童工製造的產品。

Google沒有立即發表評論。蘋果、微軟、特斯拉及其各自的律師並未回應置評請求。

華府聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）2021年11月駁回此案，上訴法院今天維持原判。

法庭文件顯示，鈷供應商包括歐亞資源集團（Eurasian Resources Group）、大宗商品交易商嘉能可（Glencore）、優美科（Umicore）以及浙江華友鈷業（Zhejiang Huayou Cobalt），但都未被列為被告。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130306