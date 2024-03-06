萬那杜警方登船巡視 查獲6中國漁船違反漁業法

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（中央社雪梨6日綜合外電報導）太平洋島國萬那杜警方和官員表示，萬那杜警方搭乘美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）第一艘巡邏萬那杜水域的船艦進行登船巡視，查到6艘中國漁船違反萬那杜漁業法。

漁業官員向路透社表示，這些違規行為包括未將漁獲數量登記在航海日誌裡。官員指出，這是多年以來，萬那杜警方首度得以檢查在萬那杜專屬經濟區捕魚、而後在其他國家卸貨的中國漁船。

路透社查看的船隻註冊細節和公司文件顯示，其中一艘遭萬那杜警方指稱違法的中國船隻由中國國有企業「中水集團遠洋股份有限公司」所有，這家公司與萬那杜政府擁有一家合資公司。

萬那杜漁業部負責監測及控管的首長賽拉斯（Yakar Silas）指出，處罰通知將寄發給幾家中國企業和他們在萬那杜的當地代理機構。

賽拉斯說，多數違規行為是由在萬那杜水域捕魚，但作業基地在海外的中國漁船所犯下。

他還說：「這次的巡邏讓我們有機會檢查在萬那杜水域捕魚，卻未進來（萬那杜）港口，而是在斐濟等外國港口卸貨的外籍漁船。他們都是中國船隻。」

中國駐萬那杜和斐濟大使館並未回應記者的置評請求。中國有部分船隻以這兩國為基地。

美國海岸防衛隊發言人證實，中國水產有限公司旗下漁船「中水708號」是萬那杜警方登船檢查發現違規的6艘船隻的其中一艘。

美國海岸防衛隊發言人說：「萬那杜政府會是決定如何處置這些違規行為的機構。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130306