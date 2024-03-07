日本緊盯統一教財產 處分不動產前須申報

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本文部科學省為了強化監視「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的財產，今天把該宗教團體列為「指定宗教法人」。如此一來，統一教若要處分不動產，就必須事前申報。

根據日本2023年12月成立的特例法，因為違反法令等原因導致國家等請求法院解散的宗教法人中，被認定預期有大量受害者而被列為「指定宗教法人」的話，有義務在處分不動產前提出申報，且每3個月必須提供財產清單等文件。

若有脫產或隱匿財產之虞等情況，而被列為限制更為嚴格的「特別指定宗教法人」的話，受害者可以閱覽該法人的財產清單。

朝日電視台報導，文部科學省（簡稱文科省）為了加強監視統一教的財產，昨天徵詢完文科省的諮詢機構宗教法人審議會後，今天根據去年12月成立的特例法，將「世界和平統一家庭聯合會」列為「指定宗教法人」，並已經通知教團方面。

統一教未來如果要處分不動產，有義務最晚在處分前一個月通知主管的日本中央或地方政府。若違反的話，處分財產將無效。

此外，提交財產目錄等財產文件的頻率，將從1年被縮短為每3個月。

文科省判斷統一教目前不符合被列為「特別指定宗教法人」的條件，不過未來將根據掌握到的財產狀況，評估是否將統一教列為「特別指定宗教法人」。

文部科學大臣盛山正仁昨天就指定統一教為「指定宗教法人」一事召開宗教法人審議會，並獲得宗教法人審議會的一致理解。

文科省昨天諮詢宗教法人審議會之前，也提供統一教方面說明的機會，不過內容並未被公開。教團方面至今均否認會轉移財產到海外。

日本放送協會（NHK）報導，統一教昨天發布評論稱「特例法嚴重侵害宗教法人的人權且違憲」。

若統一教不服被列為「指定宗教法人」，可以向文科省下轄的文化廳或是向司法單位提起撤銷訴訟。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130307