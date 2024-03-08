法國力挺烏克蘭 馬克宏：支持不設限

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）根據法國各主要政黨的領導人，法國總統馬克宏今天表示，法國不排除以任何方式支持遭俄羅斯入侵已兩年的烏克蘭。

各政黨領導人與馬克宏（Emmanuel Macron）會談兩個半小時後表示，會談令他們感到憂心。

鑑於俄羅斯的立場日益強硬，馬克宏上週拒絕排除向烏克蘭派遣西方地面部隊的可能性，令許多歐洲人士感到震驚。

本週稍早，馬克宏敦促烏克蘭的盟友在支持烏國抵禦俄羅斯的入侵時，不要當「懦夫」。

部分政黨領導人今天表示，馬克宏主張採取「不設限」的方式，來對抗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

綠黨（Green party）領導人彤德利耶（Marine Tondelier）敍述，馬克宏稱蒲亭「顯然沒有設限」。

她指出，看到馬克宏在會議上表示「我們也必須表明自己沒有設限」，這「讓人極為擔憂」。

法國極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement National, RN）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）表示，他已懇請馬克宏「不要與俄羅斯開戰」。

巴德拉稱，馬克宏的想法包括「不會設限、沒有紅線」。

法國極左派重量級人士班巴爾（Manuel Bompard）則說：「我抵達時很憂心，離開時更為擔憂。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130308