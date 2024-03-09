更多編輯台推薦新聞：
鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Airbnb等6旅遊平台未註冊 恐被迫退出印尼市場

2024/3/9 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）國際知名數位旅遊平台Booking.com、Agoda、Airbnb、Klook、Trivago和Expedia遭印尼當局警告，若13日前仍未按規定在印尼註冊並提供公司資料，將被封鎖並禁止在印尼提供服務。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，6個國際知名數位旅遊平台因未在印尼註冊為電子系統服務商（PSE），下週可能遭當局封鎖，無法繼續在印尼提供服務。

印尼通訊與訊息部透露，5日已向6家平台發出警告，要求在政府封鎖網站前，依法註冊。在書面警告中，該部提及有關審查和稅收政策的規定。

通訊與訊息部透過新聞稿指出，「若這6家外國私營電子系統服務商不對警告信作出回應，將可透過封鎖平台的形式，採取行政制裁」。

6家國際數位旅遊平台Booking.com、Agoda、Airbnb、Klook、Trivago和Expedia，目前都尚未作出回應。

印尼政府要求，在印尼提供電子服務的數位平台必須提供公司資料，包括名稱、網址、如何處理個資，及公司所在地的資料管理系統。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

印尼餐廳和飯店協會（PHRI）呼籲政府監管外國數位旅遊平台，以避免當地飯店業者蒙受損失。協會向媒體表示，許多外國數位旅遊平台在印尼沒有營業執照或設立實體公司，導致政府無法根據現行法規對它們徵稅，造成當地飯店必須為向外國平台支付的傭金繳稅。

該協會透露，通訊與訊息部起初給這6家外國數位旅遊平台的期限是2月22日後的5天內完成登記，但在超過截止日後，這些平台仍能在印尼使用。（編輯：馮昭）1130309

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28