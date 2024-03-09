Airbnb等6旅遊平台未註冊 恐被迫退出印尼市場

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（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）國際知名數位旅遊平台Booking.com、Agoda、Airbnb、Klook、Trivago和Expedia遭印尼當局警告，若13日前仍未按規定在印尼註冊並提供公司資料，將被封鎖並禁止在印尼提供服務。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，6個國際知名數位旅遊平台因未在印尼註冊為電子系統服務商（PSE），下週可能遭當局封鎖，無法繼續在印尼提供服務。

印尼通訊與訊息部透露，5日已向6家平台發出警告，要求在政府封鎖網站前，依法註冊。在書面警告中，該部提及有關審查和稅收政策的規定。

通訊與訊息部透過新聞稿指出，「若這6家外國私營電子系統服務商不對警告信作出回應，將可透過封鎖平台的形式，採取行政制裁」。

6家國際數位旅遊平台Booking.com、Agoda、Airbnb、Klook、Trivago和Expedia，目前都尚未作出回應。

印尼政府要求，在印尼提供電子服務的數位平台必須提供公司資料，包括名稱、網址、如何處理個資，及公司所在地的資料管理系統。

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印尼餐廳和飯店協會（PHRI）呼籲政府監管外國數位旅遊平台，以避免當地飯店業者蒙受損失。協會向媒體表示，許多外國數位旅遊平台在印尼沒有營業執照或設立實體公司，導致政府無法根據現行法規對它們徵稅，造成當地飯店必須為向外國平台支付的傭金繳稅。

該協會透露，通訊與訊息部起初給這6家外國數位旅遊平台的期限是2月22日後的5天內完成登記，但在超過截止日後，這些平台仍能在印尼使用。（編輯：馮昭）1130309