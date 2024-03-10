避免巴黎奧運期間罷工 法國政府發公務員獎金

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（中央社尼斯9日綜合外電報導）法國公共服務部部長蓋里尼（Stanislas Guérini）今天表示，法國政府將為奧運和帕運期間在巴黎各地服務的公務員提供獎金，避免今年夏天賽事期間出現罷工。

美聯社報導，蓋里尼說，符合資格的僱員在巴黎夏季奧運和隨後的帕運期間工作，除工資外，還將獲得500歐元至1500歐元獎金。不過蓋里尼並未提供付款標準的詳細資料。

此前，法國一個主要工會警告，巴黎奧運期間可能會出現罷工，包括在醫院舉行，預計屆時將有大批人群湧入法國首都。

繼去年反對提高退休年齡的大規模示威活動後，法國的社會局勢仍然緊張，最近教師、警察和農民也發起抗議。

艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）是世上遊客最多的景點之一，上個月員工舉行為期6天的罷工，鐵塔因而關閉，員工希望加薪，還要求更妥善維護這座歷史地標。

巴黎旅遊局估計7月至9月期間，將有近1600萬人造訪該地區。數千名勞工將受到工時延長和假期延遲的影響。

法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）呼籲政府採取行動，確保滿足僱員的社會需求。

蓋里尼表示，政府正制訂一項計劃以補償僱員的工作，並確保他們的孩子得到適當照顧。

他指出，政府將為奧運期間執勤的公務員設立托兒所，並將在夏令營中分配1000個名額，協助在學校放假期間須照顧小孩的在職父母。

蓋里尼今天接受法國新聞台（France Info）採訪時表示，「整個國家都希望避免奧運期間出現罷工」，「對整個國家來說，奧運必須成功」。（譯者：屈享平/核稿：陳正健）1130310