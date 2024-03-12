灣區台二代創意激盪 台灣意象罐裝奶茶銷全美超市

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（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）台裔美籍創業家Olivia創立暢銷奶茶品牌邁入第三年，近期她與各領域的台二代共同打造首款「台灣意象」罐裝珍奶，銷往全美通路，她期待這款產品不僅凝聚各代海外台人，更能訴說台灣故事。

台灣珍奶風潮席捲全球，近年更成為美國時尚飲品，在講究健康又重視環保的加州，疫情過後出現一款造型精緻可愛的台灣風味「罐裝」奶茶，以每罐45至80大卡，清爽又不失美味的口感，擄獲不少消費者，打進全美多家連鎖超市。

38婦女節當天，這個名叫Twrl Milk Tea的品牌正式推出特別款，將罐子換新衣，以插畫描繪的台北101、台灣高鐵、黑熊、還有印上「台灣」的天燈為外觀主題，這個全新設計背後的心意是來自一群在美國出生長大的台裔第二代。

舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen疫情期間與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。

習慣以英文名字面向大眾的Olivia出身灣區，過去從事新創產業，2021年成立Twrl Milk Tea，其奶茶曾獲美國雜誌《Bon Appetit》高度推薦、《Food Network》編輯精選，並拿過飲料產業媒體《BevNet》最佳新飲料獎。

品牌成立至今邁入第三年，據專攻天然食品產業的行銷研究與諮詢公司「獨觀」（SPINS）資料，Twrl Milk Tea在2023年銷售額較前一年成長了169%。

Olivia形容這場創業旅程，就像是在訴說一個關於台灣的故事；從一開始她就有意識地將台灣元素納入產品之中，支持台灣茶農，並一步步引進台灣特色茶。

今年，她更與台裔美籍插畫家游之儀（Eugenia Yoh），及北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）合作，由裡至外打造「台灣意象」罐裝的「台灣風味」奶茶。

循著品牌先前打下的通路，這款由台裔第二代聯手催生的飲品，最快三月底就會出現在全美知名的全食超市（Whole Foods）、豆芽農夫超市（Sprouts Farmers Market），及其他店家架上。

Olivia告訴中央社，小時候，她的親戚會從台灣帶回珍珠粉圓，大夥一塊自創各式各樣的「手搖飲」，她的品牌如同向自己的家鄉和人生第一杯珍奶致敬。

有別於市面上的珍珠奶茶，Olivia將珍珠另外包裝販賣，讓消費者購買後可以自行發揮創意和想像，搭配各種飲品或甜點食用。

令她最感動的是，創業拉近她與父母之間的隔閡和距離；「父母從台灣移民過來，我的產品感動了他們，變成我最棒的啦啦隊，過年過節與朋友分享。」不僅如此，從台灣茶園到美國超市的整個生產過程，她的父母都一同共商對策。

父母之外，相同背景的台二代為了「推廣台灣故事」，各自發揮行銷和藝術所長促成這款產品，也讓Olivia印象深刻，「我們用自己的聲音和方式向台灣表達情意，向父母展現我們對他們出生國家的敬意。」

Olivia成長過程中曾在台灣居住，她秀出新罐子設計上的紅色寺廟說，「基隆是個美麗的地方，也是我生命中的印記」；她也特別點出天燈上用中文寫的「台灣」兩字解釋，「這是很細膩的安排，是台灣人看台灣的方式，而非外國人看見的、以英文寫的Taiwan。」

Olivia回憶，由於台二代夥伴們彼此心意相通，這個特別款的「台灣風味」奶茶瓶裝設計，從想法到生產只花了不到1個月時間，趕在下個月國際珍奶日來臨前推出，期盼未來全美會有越來越多人更認識台灣。（編輯：陳慧萍）1130312