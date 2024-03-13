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拜登跨越民主黨提名門檻 川普僅剩一步之遙

2024/3/13 10:57（3/13 11:07 更新）
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美國總統拜登（左）和前總統川普（右）。（中央社製圖；右圖版權屬公眾領域，左圖取自facebook.com/joebiden）
美國總統拜登（左）和前總統川普（右）。（中央社製圖；右圖版權屬公眾領域，左圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登今天贏得足以獲得民主黨提名的黨代表票，與前總統川普再次交鋒近在眼前；這將是近70年來，美國總統大選首度上演候選人二度對決的戲碼。

拜登需要1968張黨代表票才能獲得民主黨提名，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），拜登已於今晚跨過這道門檻，隨著喬治亞州開始公布初選結果，密西西比州、華盛頓州、美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和海外民主黨員的投票結果也即將揭曉。

拜登隨後發表聲明說：「選民現在可以對這個國家的未來做出選擇。我們要站出來捍衛我們的民主，或是讓其他人摧毀它？我們要拿回主導權並保護我們的自由，還是讓它們被極端分子剝奪？」

喬治亞州等4州今天舉行初選，川普預計稍晚將獲得共和黨提名。川普在喬治亞州面臨刑事訴訟，因為他試圖推翻該州2020年的選舉結果。

川普在上週的「超級星期二」（Super Tuesday）表現出色，在15州中的14個州拿下勝利，大勝與他爭取共和黨提名的最後一個競爭對手、已宣布退選的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），獲得共和黨提名基本上已成定局。

艾迪生媒體研究機構的數據顯示，截至11日為止，川普還需要139張黨代表票，才能達到獲得共和黨提名所需的1215張黨代表票，而今天舉行共和黨內初選的喬治亞、夏威夷、密西西比和華盛頓4州共有161名黨代表票。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130313

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#美國
#總統大選
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