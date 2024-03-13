日本草津溫泉鎖定年輕女性 年度觀光人數創新高

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本群馬縣草津町知名觀光景點「草津溫泉」今年度將迎來創新高的約360萬名觀光客，主要歸功針對年輕女性推動的社區總體營造奏效，連外國大使到訪時都說好像身在原宿。

日本朝日新聞報導，草津溫泉今年度（今年3月31日止）觀光客將大幅成長，已確定超越2019年度創下的327萬人最高紀錄，可望上看360萬人。相關人士異口同聲表示，「針對年輕世代進行社區總體營造奏效」。

草津町公所表示，今年度觀光客人數到1月底時已成長到297萬5655人，較去年同期增加16%。草津町在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐的2020年度，來訪觀光客一度掉到194萬人，目前已連續3年較上年度成長。

草津町內作為溫泉街象徵的「湯畑」（湯田），今年3月初可以看到趁著學校放春假來訪的學生相當熱鬧。當地知名的「湯揉與舞蹈秀」，也有年輕人大排長龍。

兩名看了朋友Instagram（IG）從橫濱市來訪的20歲女大生說，「想吃（最近很夯）的草津溫泉布丁」。

76歲的草津町長黑岩信忠說，「印象中年輕人占整體觀光客約6成到7成，去年秋天德國駐日大使來訪時，還被這麼多年輕人嚇到，直說好像身在原宿」。

黑岩從2010年擔任町長後，持續打造「湯畑」、西之河原公園等處，再度整建溫泉街的中心地區。

特別是從2016年開始的「湯畑」夜間點燈秀，大大改變了外界對草津溫泉的印象。當燈光照射在朦朧的溫泉蒸氣上，呈現出一種夢幻的氛圍，吸引民眾在晚間前來散步。

再者，被稱為「裏草津」的地藏地區，也打造了可以用溫泉蒸氣潤濕臉部的「顏湯」，及提供年輕人看漫畫的設施。去年秋天還興建了成為當地新玄關口的「溫泉門」。

草津町鎖定的目標族群是「東京圈的10多歲及20多歲年輕女性」，他們以「復古但時尚且華麗」作為關鍵字，在重視富有情感的古老街區同時，也意識到要打造一個從任何地方拍照都像畫的社區。

結果就是「街上到處都是年輕人，觀光客本身就是一道風景」。

再者，草津町公所找模特兒及網紅擔任「草津溫泉大使」，草津溫泉觀光協會也透過社群平台等向年輕世代及外國觀光客進行宣傳，協會職員說「這產生了良性循環」。

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草津町公所過去約15年來光是在社區總體營造硬體方面的投資，就花了約70億日圓（約新台幣14億9200萬元），未來還將繼續投資在修建「溫泉門」通往「湯畑」道路、改建滑雪場休息室，及整修公車總站等方面。

黑岩說，「從投資產生利益這種商業角度進行果斷投資，目前看來非常成功」，他們不會停下腳步，會持續推動能達成進化的社區總體營造。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130313