因應穆斯林仇恨犯罪潮 英重新定義極端主義

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國今天公布極端主義新定義，以因應去年哈瑪斯攻擊以色列後針對猶太人和穆斯林的仇恨犯罪；批評者說，此舉恐侵犯言論自由，教會領袖也警告可能影響穆斯林社區。

目前，極端主義被定義為「公開或積極反對相互尊重與寬容等我國的基本價值」。

而根據新定義，極端主義是「宣揚或推動基於暴力、仇恨或不寬容的意識形態」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）本月稍早警告，英國的多民族民主正受到伊斯蘭主義者和極右極端分子的蓄意破壞，需要採取更多措施來解決這個問題。

英國慈善團體「社區安全信託」（Community Security Trust）指出，受伊斯蘭主義集團哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊事件影響，2023年反猶事件增加147%，創下空前紀錄。監控反穆斯林事件的團體Tell Mama上月表示，自哈瑪斯攻擊事件以來，反穆斯林仇恨犯罪也增加了335%。

負責重新定義極端主義的城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove）表示：「今天的措施將確保政府不會無意中為那些企圖顛覆民主和剝奪他人基本權利的人提供平台。」

戈夫說：「這是打擊極端主義、保護我們民主一系列措施中的第一項。」

英國已經禁止所謂參與恐怖主義的組織，支持或成為這些組織的成員會觸犯刑事罪。哈瑪斯是80個遭禁的國際組織之一。

接下來幾週，英國將進行評估，被認定為極端主義的團體將不會受到任何刑法制裁，且仍被允許舉行示威活動，但政府不會提供他們任何資金或任何其他形式的參與。

截至目前，還沒有團體被依據先前在2011年頒布的定義，遭官方認定為極端主義組織。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130314