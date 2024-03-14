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美新創公司Together AI籌33億 估值翻倍至394億

2024/3/14 19:05
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（中央社舊金山13日綜合外電報導）輝達投資的美國人工智慧（AI）新創公司Together AI今天宣布，在新一輪籌資獲得1億600萬美元（約新台幣33億元），使其估值達到12億5000萬美元（約新台幣394億元）。

路透社報導，Together AI創立於2022年，它讓客戶可使用美國繪圖處理器（GPU）巨擘輝達（Nvidia）的熱門晶片來訓練和應用生成式AI模型，而迅速走紅，目前正嘗試拓展為一個平台，來協助開發人員打造或客製化各自的開放原始碼AI模型。

Together AI去年11月進行A輪（series A）籌資，籌得1億250萬美元，由全球最大創投公司之一凱鵬華盈（Kleiner Perkins）領投，輝達也有參與。當時Together AI估值為5億多美元（約新台幣158億多元）。

如今Together AI估值較去年秋天大增一倍多，反映出在生成式AI熱潮下，投資人爭相支持相關新創公司開創商機。

Together AI新一輪籌資是由雲端軟體巨擘Salesforce的創投公司Salesforce Ventures領投，其他投資者包括聚焦科技業的美國投資管理公司Coatue，以及既有投資者創投公司Lux Capital和Emergence Capital。

Salesforce Ventures董事總經理凱斯（Rob Keith）表示，Together AI的客戶「為了GPU而來，（結果）為了（它提供的）工作流程服務和研究而留下」。

根據Together AI執行長普拉卡希（Vipul Ved Prakash）的說法，新資金將用於租用更多雲端服務以提升運算能力，以及增雇研究人員來打造新的模型架構。他並透露，Together AI現已有4萬5000名註冊用戶，來自各家AI新創公司與跨國企業。

普拉卡希表示，對於那些「想使用開放或客製化（AI）模型從事大規模應用」的客戶來說，「我們確實正在成為預設選項之一」。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130314

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