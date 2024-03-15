降低環境衝擊 法國擬遏制中企Shein等快時尚品牌

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國國民議會今天支持一系列讓低成本快時尚對消費者吸引力降低的措施，特別是來自中國量產製造商的快時尚服飾。

法新社報導，法國環境部長貝修（Christophe Bechu）表示，這項表決使得法國成為全球第一個「立法限制超快時尚過度行為」的國家。

主要措施包括禁止這種最廉價的紡織品打廣告，以及對低成本商品徵收環境稅。

法國服裝市場充斥廉價進口服飾，幾家本土品牌已宣告破產。

不過，這項由與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）結盟的地平線黨（Horizons）所提出的法案，主要論點在於環境問題。

地平線黨議員維奧蘭（Anne-Cecile Violland）表示，紡織業是高污染產業，占溫室氣體排放的10%，也是水污染一大來源。

她特別提到中國企業希音（Shein）及其「每天7200件新款服飾」是集約化時裝生產的典型範例。

根據法案，法國將以服裝生產量和新系列服飾轉換速度等標準來判斷什麼算是快時尚。

這項法案仍須經參議院表決，一旦生效，政府將頒布命令來公布確切的標準。

快時尚製造商將被迫告知消費者其產品對環境的影響。

當局計劃從明年起對每件商品徵收5歐元（約新台幣172元）與快時尚生態足跡有關的附加費用，到2030年增加至10歐元，不過這筆費用不得超過商品標價的5成。

維奧蘭說，這項費用的收益將用於補貼永續服飾的製造商，讓他們更具競爭力。

國民議會也通過了一項限制快時尚打廣告的措施，不過保守派議員維莫黑-馬克（Antoine Vermorel-Marques）表示，「禁止紡織業打廣告，特別是時尚業，將扼殺時尚」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130315