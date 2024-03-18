親俄區傳遭烏無人機攻擊 摩爾多瓦駁斥

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（中央社摩爾多瓦首都基希納烏17日綜合外電報導）摩爾多瓦親俄聶斯特河沿岸地區官員指出，今天從烏克蘭敖德薩（Odesa）發射的無人機炸毀該地區一架直升機，但親歐洲的摩爾多瓦立即駁斥這則報導。

摩爾多瓦負責聶斯特河沿岸（Transnistria）事務的官方機構和烏克蘭官員將這起發生在地區首府蒂拉斯浦（Tiraspol）的事件描述為挑釁，目的是在該地區製造恐慌。

這個機構表示：「影片中的軍事裝備已經好幾年沒有投入使用，與烏克蘭方面聯繫的摩爾多瓦當局並未證實聶斯特河沿岸地區發生過任何攻擊事件。」

新聞媒體RBK Ukraine引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）的話說，蒂拉斯浦一個軍事單位發生的事件是「俄羅斯的挑釁」。

俄羅斯新聞社（RIA）引述這個分離主義地區的國安部指出，爆炸沒有造成人員傷亡，但執法部門已趕赴現場並展開調查。

俄新社指出，電視畫面顯示一架Mi-M8T直升機遭到摧毀。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130318