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全世界僅台灣日本有 北投石特展東京展出

2024/3/18 21:10（3/18 21:21 更新）
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中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，駐日代表謝長廷18日下午出席開幕儀式。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，駐日代表謝長廷18日下午出席開幕儀式。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生・文化・科技展」今天起至22日在文化部駐日台灣文化中心展出。北投石僅在台灣北投與秋田縣的玉川溫泉出產，是相當稀有的礦物。

駐日代表謝長廷、中華觀光事業發展基金會會長劉政池、玉川溫泉代表取締役（對外代表公司的董事）畠山米一、仙北市國際交流協會會長西村隆作、台灣觀光協會東京事務所所長鄭憶萍、僑務委員林月理、林裕玲等人下午出席開幕儀式。

目前全世界僅有北投溫泉以及玉川溫泉擁有北投石，這兩家溫泉在2011年締結為姊妹溫泉，成為台日友好交流的象徵。

謝長廷致詞時表示，他去年前往玉川溫泉，看到象徵友好的紀念碑，感到十分高興。這次透過北投石展覽，希望吸引更多人實際前往台灣體驗北投溫泉。

北投石是日治時期，岡本要八郎於1906年在北投溫泉發現的新品種礦物，內有硫酸鹽和多種元素，特徵是含有微量的放射性元素鐳，當時引發關注。1912年以溫泉所在地北投命名為「北投石」。

這次展出的北投石包括劉政池的個人收藏，以及來自玉川溫泉的北投石。

劉政池表示，大約40年前，他受到前總統李登輝的啟發，開始收集並研究北投石，發現日本在研究北投石方面成果豐碩，在國內外發表許多學術論文。他認為，北投石的能量如果能夠深入研究，並加以應用，一定可以造福更多人。

畠山米一表示，北投石是溫泉在河床沈澱形成的礦石，特徵是因為成分數十年改變一次而形成的條紋模樣。由於10年才能沈澱1公釐至2公釐，5公分厚的北投石大約要500年才能形成。

他表示，他上個月訪問台灣時，也去參觀了北投溫泉的地熱谷，發現旁邊鋪設了一條環繞步道，變得非常漂亮，令他非常驚訝，感受到台灣人非常珍惜觀光資源。與台灣締結合作後，他每年都會和仙北市長一同參加11月的北投溫泉季，希望未來也能繼續與台灣交流，深化友好關係。（編輯：周永捷）1130318

中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，中華觀光事業發展基金會會長劉政池（左）和玉川溫泉代表取締役畠山米一互贈紀念品。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，中華觀光事業發展基金會會長劉政池（左）和玉川溫泉代表取締役畠山米一互贈紀念品。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，18日下午舉辦開幕儀式，與會人士合影。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，18日下午舉辦開幕儀式，與會人士合影。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，駐日代表謝長廷18日下午出席開幕儀式並參觀展覽。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，駐日代表謝長廷18日下午出席開幕儀式並參觀展覽。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，這次展出的北投石包括中華觀光事業發展基金會會長劉政池的個人收藏，以及來自玉川溫泉的北投石。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，這次展出的北投石包括中華觀光事業發展基金會會長劉政池的個人收藏，以及來自玉川溫泉的北投石。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日
#謝長廷
#劉政池
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