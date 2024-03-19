巴西提高電動車進口稅 傳統汽車大廠恢復投資

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）近幾個月，福斯、通用、日產和雷諾等傳統汽車大廠宣布在巴西恢復投資，主因包括巴西政府提高電動車進口稅、祭出環境稅收優惠政策，以及因應中國汽車的威脅。

最近幾年，巴西汽車業景氣低迷，福特（Ford）、豐田（Toyota）和賓士（Mercedes-Benz）等汽車製造商，先後放棄設在卡薩馬力（Camaçari）、聖貝爾納多杜坎普（São Bernardo do Campo）、陶巴特（Taubaté）和伊拉塞馬波利斯（Iracemápolis）等巴西城市的工廠。

但福斯（Volkswagen）、通用（GM）、日產（Nissan）和雷諾（Renaul）這4家汽車製造商則反背道而馳，自2023年11月以來陸續宣布在巴西進行大規模投資。

福斯在之前承諾的巴西幣70億元（約新台幣441.27億元）基礎上再追加90億元；雪佛蘭也宣佈一項巴西幣70億元的投資計畫；日產將在里約熱內盧州城市雷森迪（Resende）的工廠投資28億元；雷諾也將撥出20億元用於提升該品牌在巴西的知名度。

此外，旗下含飛雅特（Fiat）、寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroën）、吉普（Jeep）等汽車品牌的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis），也在3月初宣布新計畫，到2032年在巴西投資300億元。

巴西汽車製造商協會（Anfavea）主席雷特（Márcio de Lima Leite）指出，有3個主要因素推動這新一輪投資浪潮，包括聯邦政府提高電動車進口稅、祭出環境稅收優惠政策，以及中國汽車的威脅。

雷特表示，之前巴西政府考慮對電動、電氣化、混和動力等新技術採取零稅率或大幅降低稅率的進口方案，使得汽車製造商沒有理由投資。

但對電動汽車逐步調高進口稅（從10%到35%）的辦法自2024年1月1日起生效後，成為已經在巴西生產汽車品牌的投資動力。

目前，福斯已將電動車ID.4導入巴西市場，並接受訂購ID.Buzz。巴西福斯總裁波索博姆（Ciro Possobom）表示，新課稅法完全影響企業在巴西投資製造新車的決定，並確認福斯將從2027年開始在巴西生產電動車。

其次是巴西聯邦政府的「國家綠色交通和創新計畫」（Mover），促進擴大對能源效率的投資，包括車輛製造程序中的最低回收限制，並對污染較少的製造商減稅。

該措施預計在2024至2028年間，為投資於脫碳並符合計畫基本要求的公司提供約巴西幣190億元的稅收優惠。

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汽車製造商再次投資巴西的第3個原因是2022年底以來，中國汽車大舉入侵巴西市場，尤其是比亞迪（BYD）和長城汽車（GWM），以及賽力斯（Seres）和奇瑞集團（Chery）旗下的Omoda和Jaecoo等新品牌的到來，在巴西汽車市場掀起可怕的激烈競爭。

雷特指出，中國製造的汽車比巴西生產的產品便宜得多，對傳統品牌施加壓力，尤其是在比亞迪和長城汽車確認他們也將在巴西生產汽車之後，促使雷諾、日產、通用和福斯做出回應，宣布在巴西恢復投資。（編輯：陳慧萍）1130319