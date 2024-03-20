更多編輯台推薦新聞：
高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關
生活

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

國際幸福日調查 日本人僅3成想活到100歲

2024/3/20 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京20日專電）3月20日國際幸福日前，日本博報堂DY控股旗下智庫「100年生活者研究所」對日本與海外5個國家的民眾進行調查，詢問是否願意活到100歲及生活的幸福度，結果在6國當中，日本人最不想活到100歲、幸福度最低。

每日新聞報導，「100年生活者研究所」3月透過線上對20歲至70歲男女進行調查，包括日本2800人，以及美國、中國、韓國、印度、菲律賓共2840人，詢問他們對「百歲時代」的態度。

當被問到「是否想要活到100歲」時，回答「非常想」、「想」，持正面態度的日本人只有不到3成，在受訪6個國家中最低，幸福度也是最低。

不想活到100歲的各國受訪者大多認為，「感覺太辛苦了」、「不想成為別人的麻煩」。

另一方面，對於生活前景，認為未來「會變得幸福」、「機會將會增加」等正面回答，日本人回答「是」的比例低於其他國家；對於經濟成長的未來預期，日本受訪者的回答也偏向負面。

「國際幸福日」由不丹提議，聯合國在2012年通過，旨在讓幸福成為全世界人民的共同目標。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯合國資助機構今天發表本年度「世界快樂報告」（World Happiness Report），芬蘭連續7年蟬聯全球最快樂國家，其次是丹麥，第3為冰島，顯示福利與教育制度完備的北歐國家占據前排位置。美國首次掉出前20名，排名第23，這是因為30歲以下族群的幸福感大幅下降。

台灣排名第31，日本在143個國家與地區中排名第51，比去年的第47名下降，是七大工業國集團（G7）當中最低，但超越鄰近的韓國（第52名）與中國（第60名）。（編輯：馮昭）1130320

#日本
#日本人
#聯合國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.50