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法新社：加拿大停止對以色列出口軍備

2024/3/20 21:04
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（中央社蒙特婁19日綜合外電報導）加拿大政府消息人士今天告訴法新社，加拿大正在停止對以色列輸出軍事裝備。

法新社報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列而在加薩走廊（Gaza Strip）引爆戰爭以來，渥太華當局就只對以色列出口諸如通訊設備等「非致命性」軍事物資。

上述消息人士指出，自從1月以來就沒有對以色列出口軍事物資。

以色列過去一直是加拿大軍備主要出口對象。據加拿大廣播電台（Radio Canada），2021、2022年以色列分別自加國進口價值2600萬加幣（約新台幣6億1048萬元）、2100萬加幣軍事物資。

數據顯示，以色列是加拿大前10大軍備出口對象之一。

律師和巴勒斯坦裔加拿大人3月以違反國際法和加國法律為由，對加拿大政府提起告訴，尋求停止對以色列出口軍備。

加拿大國會昨天通過無約束力決議，呼籲國際社會致力以兩國方案解決以、巴之間的爭端。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）雖然承認以色列有權利自衛，但隨著加薩平民死傷日增，他對以色列的立場也日益採取批判的態度。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130320

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