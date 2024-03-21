越南國家主席請辭獲准 越共接班布局撲朔迷離

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南國會今天召開特別會議，決議免去國家主席武文賞的職務。武文賞被視為越共總書記阮富仲的接班人，他的下台讓兩年後的越共14大人事布局更為撲朔迷離。

越南國會今天召開第6次特別會議，國會代表先聽取國會常務副主席陳青敏（Tran Thanh Man）有關免去武文賞（Vo Van Thuong）2021年至2026年任期國家主席職務和終止武文賞第15屆國會代表資格的呈文，武文賞接著發表講話，國會代表分組討論後，再以不記名投票通過決議。

根據越南憲法，國家主席兼任國防安全委員會主席。因此，越南國會免去武文賞國家主席職務時，一併免去國防安全委員會主席一職。

越南媒體報導，越南國家主席職務自今天起將由越南國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）暫代，直至國會選出新的國家主席。

武文賞自2023年3月2日出任國家主席，迄今僅約1年。越南共產黨中央委員會昨天已按武文賞的意願同意他辭去政治局委員、中央委員、國家主席、國防安全委員會主席職務。

越共中央辦公廳引述越共中央檢查委員會與相關單位的報告指出，武文賞違反一些黨員所不能做的規定，也違反為幹部、黨員樹立榜樣的責任規定，依照黨和國家法律須擔負政治責任。

越共中央辦公廳公報表示，武文賞的違規和缺失「已經造成負面輿論、影響黨、國家和個人的聲譽」。武文賞清楚地認識到自己對黨、國家、人民的責任，因此提出辭去與退出各項職務。

目前不清楚武文賞具體的違規與缺失，但越南公安部近日逮捕多名受賄涉貪的官員，其中包括武文賞於2011年至2014年在廣義省（Quang Ngai）任省委書記時的舊部。10多年前的案子被翻出，也引來政治鬥爭聯想。

武文賞1970年出生，擔任國家主席時年僅52歲，是越共政治局最年輕的成員。外界認為他能迅速躍升越南政壇「四大支柱」之一，主要得力於越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）的信任，更被視為是年近8旬的阮富仲所屬意的接班人。

越共第13屆政治局委員原有18人，但自2021年起迄今已有4人陸續下台，除武文賞外，其中3人已確定皆遭貪腐案波及。越共將於2026年1月召開第14次全國代表大會（越共14大），分析認為，武文賞去職牽動越共接班布局。

英國廣播公司（BBC）越文網報導，澳洲新南威爾斯大學名譽教授塞爾（Carl Thayer）表示，到了2026年初，以65歲為分界，這屆越共政治局僅剩3或4人具留任資格。

塞爾認為，阮富仲已三連任越共總書記，迄今卻未能在黨的建設上安排具備充分能力、資格與適齡的人員為接班做準備。在他看來，這是一個很大的人事問題。（編輯：郭中翰）1130321