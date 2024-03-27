調查大英博物館竊案 法院要eBay與PayPal紀錄

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）一名法官今天下令披露一些eBay與PayPal的紀錄，內容可能包含大英博物館（British Museum）前員工銷贓的證據，據稱此人竊取並販售該館的館藏。

大英博物館是英國首都最大的旅遊景點之一，以蒐藏羅塞塔石碑（Rosetta Stone）及帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）而聞名，該館去年透露有約1800件文物失蹤。

館方解雇一名涉嫌「監守自盜」的工作人員，並向警方報案。警方已經約談一人，但尚未逮捕任何人。

在那之後，大約350件文物已被追回。

法官威廉斯（Heather Williams）今天在倫敦的高等法院下令披露這些eBay與PayPal紀錄，並稱有「有力證據」證明館方指控可能是對的。

館方律師勃吉斯（Daniel Burgess）在提交給法庭的書面證據中表示，這名前員工竊取了寶石、珠寶、黃金、白銀，並為從中獲得金、銀而「刻意」損害文物。

勃吉斯稱，據信有數百件物品在線上拍賣網站eBay上販售，並用PayPal進行付款。

他補充道，那名疑為竊犯的人取得文物並試圖掩蓋流向，方法包括使用假名、製作假文件、對博物館紀錄動手腳，以及用「低價」出售文物。

前大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）2023年8月引咎辭職，他在請辭前坦承館方未針對館藏不見的警示，採取「應有的行動」。

在那之後，大英博物館宣布改變政策，包括更新該館的舉報守則與防盜策略，並加強安全措施，以防止未來再有損失。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130327