法國總統馬克宏訪巴西 重新拉近雙邊關係

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）法國總統馬克宏26日抵達巴西展開3日訪問行程，與巴西總統魯拉就環境、國防、世界衝突、文化，以及南方共同市場與歐盟協議等領域展開討論，重新拉近雙邊關係。

馬克宏（Emmanuel Macron）和魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）首先造訪2025年聯合國氣候談判的主辦地貝倫市（Belém），修復兩國之間自前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）以來的不睦關係。

兩國政府簽署共同聲明，宣布未來4年投資10億歐元（約新台幣1386億元）推動生物經濟，致力於森林保護和生物多樣性的永續管理，由巴西公共銀行和法國開發署合作進行。

計畫內容包括，法國和巴西政府就生物經濟挑戰進行對話、兩國達成新學術協定，促進可持續產業新研究項目開發、建立生物經濟關鍵技術研究、投資和共用中心等。原住民和地方社區婦女、男子和兒童都將參與投資決策。

兩國元首宣示，將建立碳市場的最高標準，為投資恢復自然碳匯的森林國家提供報酬，履行「巴黎協定」第6條關於建立一個有效的、受聯合國監管的碳市場承諾；呼籲各國政府儘快完成建立碳市場的談判。

魯拉與馬克宏27日並前往里約熱內盧伊塔瓜依港（Itaguaí），出席2國合作研發的第3艘柴油動力潛艇「托內雷洛號」（Tonelero）下水儀式。第4艘潛艇預計明年下水。

魯拉致詞強調，巴西和法國除了科學技術知識交流外，還應利用人工智慧創造社會共善，幫助改善醫療照護、窮人和地球脫碳。（編輯：陳慧萍）1130328