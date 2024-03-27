馬克宏訪巴西 宣布合作綠色投資計畫

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（中央社巴西貝倫26日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天展開巴西訪問行程，並與總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）一同啟動價值10億歐元的亞馬遜綠色投資計畫。

兩人造訪2025年聯合國氣候談判的主辦地貝倫市（Belem），使馬克宏成為11年來首位訪問巴西的法國總統。馬克宏因環境破壞和夫人碧姬（Brigitte Macron）遭侮辱一事與前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）產生齟齬後，尋求新的開始。

根據法國總統府在明年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前發布的路線圖，這項投資計畫旨在「未來4年內籌集10億歐元（約新台幣1386億元）的公共和私人投資」。

總統府發布的公告指出，各國領袖正在尋求在亞馬遜地區推動「偉大的公共和私人全球生物經濟投資計畫」，特別是在巴西主辦2024年G20（20國集團）會議之際。

世界第7大經濟體法國和第9大經濟體巴西被認為是中國與美國競爭地緣政治舞台上的關鍵參與者。

法國把巴西視為通往大型新興經濟體的橋梁。巴西正試圖透過擔任G20主席國和金磚國家+（BRICS+）集團的成員資格，來擴大這些經濟體的聲音。

艾里賽宮（Elysee）稍早強調與盧拉的「許多共同點」，特別是在「重大全球問題」上。

今天的公布的計畫提議建立「碳市場」，旨在獎勵投資亞馬遜雨林等天然碳彙的國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130327