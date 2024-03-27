美媒：巴西前總統可能向匈牙利尋求政治庇護

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）美國媒體日前報導，巴西前總統波索納洛在匈牙利駐巴西大使館待了3天，引發揣測，波索納洛可能向匈牙利政府尋求政治庇護。

紐約時報（NYT）25日發布影片，顯示今年2月巴西聯邦警察因2023年1月政變未遂事件對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）展開調查後，波索納洛曾於當月12日至14日待在匈牙利駐巴西利亞大使館。根據紐時，波索納洛似乎打算向匈牙利政府尋求政治庇護。

波索納洛辯護律師發布聲明指出，波索納洛確實曾在大使館逗留數天，但目的是為了「與友好國家當局保持聯繫」。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，波索納洛和匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）多年來一直保持友好關係，兩人至少見過3次面，並多次在社群媒體互動和表示友好。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）國際政治教授羅培斯（Dawisson Belém Lopes）指出，儘管巴西沒有大量匈牙利移民或與匈牙利建立經濟夥伴關係，基於共享威權主義和宗教信仰世界觀，波索納洛執政期間與奧班建立友好關係。

奧班是出席2019年1月波索納洛就職典禮的兩位歐洲領導人之一。

2022年波索納洛訪問匈牙利，稱呼奧班為「兄弟」；兩國領袖在國防、人道主義合作和水資源管理等領域簽署合作諒解備忘錄。

2022年總統大選期間，奧班公開支持波索納洛，稱讚波索納洛是傑出領袖，並期望他連任成功。

據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）報導，匈牙利政府也主動示意幫助波索納洛連任。2022年7月匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）曾與時任巴西婦女、家庭暨人權部長布里托（Cristiane Britto）在倫敦會談，詢問「匈牙利政府是否可以做些什麼來幫助波索納洛總統連任」。

波索納洛和奧班也於2023年12月在阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）就職典禮期間進行私人會晤。

巴西聯警對波索納洛展開調查的同一天，奧班也透過社群媒體公開支持波索納洛，並寫道：「一位誠實的愛國者。繼續奮鬥，總統先生。」（編輯：陳惠珍）1130327