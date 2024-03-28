美智庫：避免與中國發生全球戰爭 台灣為主要防線

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）今天發布的特別報告警告，對美國的安全與繁榮方面，以及防止全球戰爭爆發上，台灣具有巨大的戰略重要性。

過去十年來，美國與中國在台灣議題上的緊張關係不斷升高，許多人質疑為什麼美國會為了一座相對較小的島嶼，甘冒可能與主要競爭對手發生戰爭的風險。

傳統基金會亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）在題為「美國對台灣的看法」（The American case for Taiwan）的報告中說：「美國的安全與繁榮很大程度上取決於安全、獨立於中華人民共和國運作的台灣。」

福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）搶先檢視這份報告，孔明尚在報告中說：「台灣狀態的改變可能不會在短期內直接威脅美國本土，但會不可逆轉地改變區域動態，從而有利於美國的主要地緣政治對手，並讓每個美國人變得更不安全。」

第二次世界大戰結束後，美國與蘇聯進入冷戰，並開始與共產主義對抗時，安全的台灣成為首要議題。

孔明尚提到美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）1950年準備的一份機密備忘錄，內容提到假如中國控制台灣這座島嶼，中國部署空戰選項與打擊美國在日本與菲律賓等基地的能力「將提高100%」。

他指出：「接下來的數十年，幾乎沒有發生什麼變化。」

目前約有8萬名美軍駐紮日本與韓國，但如果台灣落入中國控制，台灣不僅會被當作空中與飛彈行動的較佳發射點，還能讓北京對作為主要貿易與安全運輸路線的國際水域擁有更大的掌控權，嚴重威脅美國的主要盟國。

孔明尚提到中國軍力時寫道：「中國人民解放軍手冊概述了台灣統一後計畫，將利用封鎖逐步限制日本原料進口，直到其『全國經濟和製造戰爭的潛力完全崩潰』、『日本島嶼內發生饑荒』。假如中國真的執行這類計畫，日本將任其擺布。」

孔明尚也認為，即使中國沒有試圖利用對國際水域的控制權，仍可能對華府阻止中國成為區域霸權的意願或能力構成「信心危機」。

對安全與貿易而言，這樣的情緒可能會產生嚴重後果，可能促使一些東南亞國家加強與北京的關係，進一步削弱美國在這個區域的影響力。

雖然一些國家可能會向較強大的北京屈服，但此區許多國家不會這麼做，因此全球戰爭的威脅只會升高。

孔明尚寫道：「對大多數區域參與者而言，中國是最大的威脅，且中國與其中數個國家有領土紛爭。」

這位中國專家指出，區域爭端是「嚴重的政治問題」，因此，如果北京當局試圖改變亞洲各地的權力運作，更可能會帶來「爆炸性」後果。

孔明尚警告：「人們普遍認為，美國的保安力量是防止該地區爆發強權衝突的主要因素，此地區對全球經濟與政治事務至關重要，這類衝突可能容易擴散到全球規模。」

「如果中國控制台灣，將觸發一系列事件，讓每個美國人更不安全。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130328