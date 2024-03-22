澳、英外交國防部長會談 強調台海和平重要性

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（中央社記者楊淳卉雪梨22日專電）英國、澳洲今天展開外交、國防部長會談並發表聯合聲明。聲明強調台海兩岸和平與穩定的重要性，鼓勵不以威脅或武力脅迫、和平解決兩岸議題，並重申反對單方面改變現狀。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今在澳洲阿德萊德（Adelaide），與英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）、英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）展開「英澳外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN） ，並發表聯合聲明。

聲明聚焦俄烏戰爭、加薩局勢、台海局勢、國防安全合作、經濟與能源轉型、網路安全合作等議題。

部長們支持台灣有意義地參與國際組織，包括非以國家地位為先決條件的組織，成為會員或觀察員。他們並重申繼續深化與台灣在經濟、科學、貿易、技術與文化領域交流的意願。

聲明表示，部長們歡迎英國持續參與印太戰略，並支持該地區開放、穩定與繁榮的共同承諾。

針對俄烏局勢，聲明譴責俄羅斯對烏克蘭全面與非法的入侵，要求俄羅斯立刻從烏克蘭領土撤出部隊。部長們呼籲所有與俄羅斯關係密切者、尤其是中國，不要以任何方式協助俄羅斯繼續戰爭，並要說服俄羅斯結束非法戰爭。

此外，聲明指出，部長們對加薩的人道危機表達深切關切，明確譴責2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列的襲擊，並強調這是針對無辜平民的恐怖行動。

部長們重申應立即停止在加薩的戰鬥，這是邁向停火的關鍵一步。部長們確認要為加薩人道主義提供更多援助，並對以色列與巴勒斯坦在和平與安全共存的目標進行討論。

針對南海議題，部長們重申強烈反對任何破壞南海穩定的行動，並強調各國根據「聯合國海洋法公約（UNCLOS）」 在南海行使自由航行的權利。

聲明更特別點名中國，部長們對於中國船隻近期對菲律賓船隻及船員的不安全行為表達嚴重關切，他們一致認為這樣的行為破壞穩定並導致誤判升級的風險。他們重申2016年南海仲裁法庭判決的拘束力，強調任何行為必須符合國際法準則，尤其是聯合國海洋法公約。

聲明並對中國各地人權表達關切，包括對於維吾爾人及西藏人的宗教、文化、教育、語言及自由的侵害。

此外，聲明也對香港的自治、自由權利，及對近期通過的香港基本法23條表達關切。

聲明並譴責北韓對國際安全和平構成威脅的升級行動，呼籲北韓遵守聯合國安理會決議，停止推行大規模殺傷力武器計畫，停止向俄羅斯出口彈藥。

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聲明也指出部長們支持盡快批准英國在今年底前加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並認為英國加入CPTPP將加強英國對印太地區的參與，促進成員國的繁榮。

最後，部長們重申對於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的持久承諾，歡迎所有AUKUS夥伴支持澳洲在發展核動力潛艦能力的進展，並重申致力於維護國際核不擴散標準，促進安全和平與繁榮的區域。（編輯：周永捷）1130322