舉台灣為例 澳洲前總理莫里森稱中國可成民主國家

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（中央社坎培拉29日綜合外電報導）澳洲前總理莫里森在Podcast節目上說他不認為中國無法成為多黨制民主國家，駁斥民主無法在華人文化運作的說法是「胡說八道」，並搬出台灣當作反證說：「我曾去過台灣。」

彭博（Bloomberg）今天報導，2018至2022年間擔任澳洲總理的莫里森（Scott Morrison），擯斥中國無法成為多黨制民主國家這種想法，並指「反民主」並非中國人民的天性。

他說，有一種看法認為民主不適合華人文化，部分人抱持這樣的看法，「這完全是胡說八道，我曾去過台灣」。

莫里森以來賓身分在澳洲奧運跳水選手佛里克爾（Sam Fricker）主持的Podcast節目「深潛」（Diving Deep）上表示，中國人民「和我們一樣重視自由」，但「令人難過的是，他們在中國本土沒有機會享受自由」。

莫里森提到，澳洲和中國將永遠只是貿易上的關係，絕不會像澳洲與美國那樣建立以「價值為基礎」的關係。

他又進一步補充說，至少澳洲無法和北京政府建立前述以價值為本的關係，和中國人民建立這種關係倒是有可能。

莫里森指出，他擔任總理期間不曾前往中國進行國是訪問，但確實與中國國家主席習近平有過幾次非正式談話。當被問及習近平是個怎麼樣的人，莫里森形容他是一位「有能力的政治家」。

根據莫里森，習近平「知道自己想要什麼、要前往哪裡」；然而隨著時間過去，習近平對印太區域抱持更加獨裁專制的看法，逐漸打消了他的外在魅力。

他還說，中國政府對澳洲並未簽定其國際性的「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）感到惱怒，並稱一帶一路實際上就是中國「打造自己帝國的過程」。

莫里森擔任總理期間，澳中關係降至數十年來最低點。莫里森當時呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源展開獨立調查，北京於是對高利潤的澳洲進口商品施加貿易限制，例如葡萄酒、大麥和煤炭。

直到昨天，北京才宣布取消對澳洲葡萄酒徵收懲罰性關稅。

2022年5月澳洲舉行國會大選，莫里森領導的保守派執政聯盟敗選，澳洲改由中間偏左的工黨執政，澳中關係才有所改善。

莫里森今年1月宣布離開國會並退出政壇後，加入美國前總統川普（Donald Trump）國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）經營的「美國全球戰略」（American Global Strategies）諮詢顧問公司。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130329